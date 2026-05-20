ΒΟΑΚ: Τι άλλαξε (τεχνικά – οικονομικά) στο δημόσιο τμήμα «Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος» (AKTOR)

Με τροποποιήσεις στο φυσικό – τεχνικό αλλά και οικονομικό αντικείμενο προχωρά προς ολοκλήρωση του τμήμα του ΒΟΑΚ, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χλμ., που υλοποιείται ως δημόσιο project, με ανάδοχο την AKTOR. Οι αλλαγές με φόντο το Ταμείο Ανάκαμψης, οι επείγουσες εργασίες και οι αποζημιώσεις.

Με τροποποιήσεις στο φυσικό – τεχνικό αλλά και οικονομικό αντικείμενο προχωρά προς ολοκλήρωση του τμήμα του ΒΟΑΚ, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χλμ., στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που υλοποιείται ως δημόσιο project, με ανάδοχο την AKTOR που είχε προσφέρει στον σχετικό διαγωνισμό προσφορά που αντιστοιχούσε σε κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών 126.649.209,68 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, ήτοι έκπτωση 7,10%).

Ο λόγος σχετίζεται με τον «αγώνα δρόμου» που έπρεπε να γίνει για να αλλάξουν τεχνικές παράμετροι του έργου, όπου είχαν σημειωθεί καθυστερήσεις χωρίς ευθύνη αναδόχου, και να επιτευχθούν ορόσημα και στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης έτσι κι αλλιώς να έχει λάβει παράταση για το τέλος Ιουνίου 2026.

Όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα, το συνολικό επιπλέον ποσό που θα δοθεί, με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεδομένα, ανέρχεται σχεδόν στο 30% της αρχικής σύμβασης και προσεγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατ. ως αποζημίωση (καθυστερήσεις σε παραδόσεις χώρων στον ανάδοχο, αρχαιολογικά ευρήματα, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.α.) και επιπλέον 13 εκατ. και άνω ως «πρόσθετες επείγουσες εργασίες» με αλλαγές στο τεχνικό κομμάτι ώστε να μη χαθούν ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η AKTOR υλοποιεί το έργο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου». που αφορά τη βελτίωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ, συνολικού μήκους 14,5 χλμ. (τετράιχνη αρτηρία), με διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 22,5 μέτρων.

Οι απαραίτητες επείγουσες εργασίες, οι αλλαγές, το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε επιπλέον ποσό άνω των 13,05 εκατ. (ποσό χωρίς ΦΠΑ) για την υλοποίηση «Πρόσθετων Επειγουσών Εργασιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου».

Όπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, «με από 9-12-2025 σημείωμα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεωρήθηκε το φυσικό επιλέξιμο αντικείμενο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά στην κατασκευή του τμήματος από το τέρμα της περιφερειακής οδού Νεάπολης έως την αρχή της περιφερειακής οδού Αγίου Νικολάου (χιλιομετρική θέση 1+800 έως χιλιομετρική θέση 12+000), με καταληκτική ανελαστική ημερομηνία επιλεξιμότητας την 30η/6/2026.

Λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που συντελέστηκαν στο έργο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανελαστικής προθεσμίας (30/06/2026) για το επιλέξιμο τμήμα (χ.θ. 1+800 – χ.θ. 12+000), ο ανάδοχος υπέβαλε “Τεχνική Πρόταση” τροποποίησης σχεδιασμού του τεχνικού αντικειμένου, επί της οποίας απάντησε θετικά η Υπηρεσία υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τόσο της πλήρους τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης, μέσω των μελετών που θα υποβάλει, όσο και της δυνατότητας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών. Οι καθυστερήσεις, οι οποίες προέκυψαν μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου του θέματος συνιστούν απρόβλεπτη περίσταση στην εξέλιξη του έργου και λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική προθεσμία ολοκλήρωσης του επιλέξιμου τμήματος του έργου (χ.θ. 1+800 – χ.θ. 12+000) την 30-6-2026, κρίθηκε επιβεβλημένη η τροποποίηση του σχεδιασμού του τεχνικού αντικειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)».

Όπως σημειώνεται, «ο ανάδοχος, με τα υπ’ αρ. 72251/ΟΔΟ1115/02-02-2026 και 72251/ΟΔΟ1172/05-03-2026 έγγραφά του, υπέβαλε προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία, τις τροποποιημένες Μελέτες που αφορούσαν στην αντικατάσταση των γεφυρών Τ5 καιΤ6 με κιβωτιοειδείς οχετούς και των τεχνικών κάλυψης (C&C) Τ14 και Τ15 με επιφανειακά έργα αντιστήριξης, οι οποίες εγκρίθηκαν με απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.

Επιπλέον, για την επίτευξη του ανωτέρω κρίθηκε επιβεβλημένη η ταυτόχρονη ανάπτυξη των εργασιών καθ’ όλο το μήκος του ανωτέρω οδικού τμήματος, σε μήκος ζώνης έργων περίπου 10 έως 11 χιλιομέτρων, με ενοποίηση των κυκλοφοριακών παρακάμψεων, και για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκε η σχετική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Ο ως άνω ανασχεδιασμός του έργου σε συνδυασμό με την επίτευξη του οροσήμου του Τ.Α.Α., απαιτεί την κατασκευή επειγουσών πρόσθετων εργασιών, που να εκτείνονται σε όλο το εύρος του φυσικού επιλέξιμου αντικειμένου (χ.θ. 1+800 – χ.θ. 12+000), προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός της ημερομηνίας επιλεξιμότητας την 30-06-2026».

Η αποζημίωσε λόγω καθυστερήσεων – προβλημάτων

Ηδη, έχει εγκριθεί ποσό άνω των 20,1 εκατ. ευρώ ως θετική ζημία – αποζημίωση προς το ανάδοχο για καθυστερήσεις στο έργο, χωρίς ευθύνη του, που σχετίζονταν με κλασσικούς λόγους που επιβαρύνουν τις υποδομές, όπως μη έγκαιρη παράδοση της ζώνης κατασκευής του έργου, η οποία έγινε τμηματικά και με μεγάλη καθυστέρηση, Αρχαιολογικές Έρευνες και Ευρήματα που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Νικηθιανού, στην περιοχή των Λιμνών και στην περιοχή του κόμβου Λιμνών, σε αναγκαίες περιβαλλοντικές αλλαγές βάσει των οποίων ο ανάδοχος υποχρεώθηκε σε επανυπολογισμό των σχετικών τεχνικών έργων (οι αλλαγές αυτές επέβαλαν αναθεώρηση και επανυποβολή μελετών που ήδη είχαν εγκριθεί ή βρίσκονταν υπό έλεγχο) κ.α.. Για το διάστημα, λοιπόν, από 17-02-2023 έως 3-07-2025, αναγνωρίστηκε αποζημίωση στον ανάδοχο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.

Ο ορίζοντας του καλοκαιριού

Όπως προ ημερών ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα μεγάλα έργα της Κρήτης, ο όμιλος εργάζεται εντατικά σε όλα τα μέτωπα του ΒΟΑΚ και ανακοίνωσε ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένα σημαντικό κομμάτι του δημοσίου έργου του ΒΟΑΚ, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Ειδικότερα, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθούν σε κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, δηλαδή, σχεδόν το 70% του έργου (μήκους 14,5 χλμ. συνολικά). Περίπου έξι μήνες αργότερα εκτιμάται ότι θα παραδοθεί και ο Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Νικολάου, στο σημείο όπου καταλήγει ο νέος οδικός άξονας.