Βουλή:-Την-Παρασκευή-στην-Ολομέλεια-η-συζήτηση-για-την-Εξεταστική-Επιτροπή

Της Άντζυ Κούκη

Το «πράσινο φως» έδωσε ο πρωθυπουργός για τη συζήτηση στην Ολομέλεια όσον αφορά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 09.00, μία μέρα μετά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναμένεται να είναι μία μακρά συνεδρίαση που υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου δέκα ώρες, αφού θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση και εκεί θα επικεντρωθεί η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι αυτό των απαιτούμενων ψήφων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι ισχύει το δικαίωμα της μειοψηφίας και απαιτούνται 120 ψήφοι και όχι 151 «ναι» που θα χρειαστούν σε περίπτωση που η πλειοψηφία επικαλεστεί ότι αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας.



