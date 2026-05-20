Βρετανία:-Υποχώρηση-του-πληθωρισμού-στο-2,8%-τον-Απρίλιο

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής (ONS).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο θα υποχωρούσε στο 3%, από 3,3% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω του ανώτατου ορίου τιμών ενέργειας που επέβαλε από την 1η Απριλίου η βρετανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem.

Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν αρχίζει, πλέον, να γίνεται αισθητό.

Οι τιμές των τροφίμων —ιδιαίτερα της σοκολάτας και των προϊόντων κρέατος— καθώς και τα πακέτα διακοπών συνέβαλαν περαιτέρω στη μείωση του δείκτη.

Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις επειδή δεν έχει λάβει περισσότερα μέτρα για να περιορίσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, καθώς επίσης και επειδή δεν αξιοποιεί πλήρως τα εναπομείναντα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν στο κοινοβούλιο την εξουσία να εγκρίνει κρίσιμα ενεργειακά έργα, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών που μετέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη το Reuters.

Με πληροφορίες από CNBC