Γαλλία: Νέος κεντρικός τραπεζίτης ο Εμανουέλ Μουλάν – Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την πρόταση Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλάν, ο οποίος επέλεξε ο πρόεδρος Μακρόν για την ηγεσία της Τράπεζας της Γαλλίας, συγκέντρωσε αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο την Τετάρτη για να εγκριθεί ως ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας.

Αν και ο Μουλάν έχει εξαιρετικά διαπιστευτήρια ως υπεύθυνος χάραξης οικονομικής πολιτικής, υπήρξε αμφισβήτηση σχετικά με την ανεξαρτησία του από τον Εμανουέλ Μακρόν λόγω της τελευταίας του θέσης ως επικεφαλής του προσωπικού του Μακρόν.

Οι αντίπαλοι του Μακρόν τον κατηγορούν ότι εγκατέστησε πιστούς οπαδούς του σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την κληρονομιά του και να αποτρέψει μια πιθανή νίκη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλάν

Ο Μουλάν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής της Γαλλίας, με καριέρα που εκτείνεται στα δημόσια οικονομικά, τη δημόσια διοίκηση και την εκτελεστική εξουσία.

Απόφοιτος έγκριτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως το Sciences Po, το Essec Business School και την Ecole Nationale d’Administration, ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Αργότερα κατείχε θέσεις στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον και ως γενικός γραμματέας της Λέσχης των Παρισίων, η οποία συντονίζει την αναδιάρθρωση χρέους για κυρίαρχα κράτη.

Στη συνέχεια εργάστηκε για την νυν πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, πριν γίνει βασικός οικονομικός σύμβουλος του τότε προέδρου Νικολά Σαρκοζί κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Αφού ο σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ νίκησε τον Σαρκοζί το 2012, ο Μουλάν μετακινήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, κατέχοντας ανώτερες θέσεις στην Eurotunnel και στην ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca, πριν επιστρέψει στην κυβέρνηση το 2017 ως επικεφαλής του προσωπικού του υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

Τον Νοέμβριο του 2020, διορίστηκε επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, όπου βοήθησε στη διαμόρφωση των αντιδράσεων της Γαλλίας στην κρίση COVID-19, στα σοκ του πληθωρισμού και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενισχύοντας τη φήμη του ως αξιόπιστου διαχειριστή κρίσεων.

Τον Ιανουάριο του 2024, έγινε επικεφαλής του προσωπικού του τότε πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο Μακρόν τον διόρισε γενικό γραμματέα του Ελιζέ τον Απρίλιο του 2025, διαδεχόμενος τον μακροχρόνιο σύμμαχο του προέδρου, Αλεξί Κόλερ.

- Reuters