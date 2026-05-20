Γιατί-ο-Αλέξης-Τσίπρας-«έσπρωξε»-τρεις-μήνες-νωρίτερα-τα-«γεννητούρια»-του-νέου-κόμματος

-

Στις 2 Απριλίου ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 δήλωνε πως η ανακοίνωση του κόμματός του μπορεί να είναι προς τον Σεπτέμβριο με τα ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου να αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν βιάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Ακολούθησαν οι πληροφορίες πως επισπεύδει τις διαδικασίες και μετά τον «θεριστή Ιούνιο» όλα ήρθαν ακόμα πιο νωρίς για τις 26 Μαΐου. Σε έξι ημέρες ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με θέα την Ακρόπολη στο Θησείο θα στήσει ένα άκρως προεκλογικό σκηνικό αποκαλύπτοντας το όνομα, το σήμα του κόμματος, αλλά και πτυχές του προγράμματός του.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πώς, όμως και για ποιους λόγους αποφάσισε να τρέξει τις διαδικασίες περίπου τρεις μήνες πιο νωρίς; Σίγουρα δεν ήταν μόνο οι πιέσεις συνεργατών και συνομιλητών του οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα πίστευαν πως δεν πρέπει το καλοκαίρι να περάσει χωρίς να έχει πάρει το εγχείρημά του «σάρκα και οστά». Σαφώς η κατοχύρωση της δεύτερης θέσης στο χώρο της αντιπολίτευσης, για την οποία θα δοθεί σκληρή μάχη, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να «τσιμπάει» δημοσκοπικά ξεπερνώντας πλέον στις μετρήσεις το 15% στην εκτίμηση ψήφου. Έχει κερδίσει αρκετό χώρο στο κέντρο επιχειρώντας το τελευταίο διάστημα να ανοιχτεί και προς τα αριστερά. Ειδικά μετά τη δεσμευτική απόφαση του συνεδρίου πως δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει να μην αμφισβητηθεί η κυριαρχία του στη δεύτερη θέση όπως την άφησε το 2023, αλλά και η ηγεμονία του στην κεντροαριστερά πετυχαίνοντας τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση στα αριστερά του. Πρόσφατα ανέβασε τον πήχη μιλώντας για δημιουργία μιας προοδευτικής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ανακοινώνεται αύριο από τη Θεσσαλονίκη. Παρά τη δημοσκοπική της κάμψη παρουσιάζει μια δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Για αυτό, άλλωστε αποφάσισε από τη Μακεδονία να κάνει το ξεκίνημά της. Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σε συζητήσεις που γίνονται, υποστηρίζουν πως ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας να υπολογίζει σε αυτή τη φάση περισσότερο την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών παρά το ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκτός από τις ρωσικές επιρροές που έχει το κόμμα της έχει συμπεριλάβει στο επιτελείο της και πρόσωπα που έχουν θητεύσει στην αριστερά. Η Μαρία Καρυστιανού έρχεται επίσης να διεισδύσει στον αντισυστημικό – αντισυμβατικό χώρο, κομμάτι του οποίου διεκδικεί και ο Αλέξης Τσίπρας.

Πλέον οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου θα είναι πλήρεις σε επίπεδο κομμάτων στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου με εξαίρεση τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Τα πάντα στο κυνήγι της δεύτερης θέσης θα κριθούν από το πότε θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται στους συνομιλητές του να διατυπώνει την άποψη πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αιφνιδιάσει και θα εξαντλήσει την κυβερνητική του θητεία. Παρόλα αυτά δεν ήθελε να το ρισκάρει και αποφάσισε να είναι έτοιμος. Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, άλλωστε είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων, όπου βρίσκονται τα δεύτερα γραφεία του, οι «μηχανές» δουλεύουν στο φουλ για τη συγκέντρωση της ερχόμενης Τρίτης στο Θησείο. Το στοίχημα για μαζική συμμετοχή είναι μεγάλο και στο επιτελείο του εμφανίζονται αισιόδοξοι πως μπορεί να κερδηθεί.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.