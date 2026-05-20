«Είδατε κάπου τους λόγους παρακολούθησής μου;» – «Όχι»: Διάλογος Ανδρουλάκη-Δεμίρη στην Επιτροπή

Διάλογος με επίκεντρο τον φάκελο της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων και τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, σημειώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν στον φάκελο που έχει παραδοθεί στην ΑΔΑΕ περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, με τον κ. Δεμίρη να απαντά «όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, σημειώνοντας ότι δεν έχουν παραδοθεί τα έγγραφα που αιτιολογούν την παρακολούθηση και ζητώντας να διευκρινιστεί πού βρίσκονται.

Στη συνέχεια, ο διάλογος επικεντρώθηκε στο αν τα σχετικά αιτήματα γίνονται προφορικά, με τον κ. Δεμίρη να αναφέρει ότι «πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εννοεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε έτσι.

«Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;» επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης, με τον διοικητή της ΕΥΠ να απαντά αρνητικά.

Αναλυτικά ο μεταξύ τους διάλογος:

– ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

– ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

– ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

– ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;

– ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

– ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

– ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

– ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

– ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

– ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο, αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

