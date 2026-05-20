«Εκτεταμένη-και-δραματική»-τηλεφωνική-συνομιλία-για-το-Ιράν-είχαν-το-βράδυ-της-Τρίτης-οι-Τραμπ-και-Νετανιάχου

Εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε το βράδυ της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, η συνομιλία ήταν «εκτεταμένη και δραματική», με τους δύο ηγέτες να φαίνεται πως βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας απόφασης» για το επόμενο βήμα απέναντι στην Τεχεράνη.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες Τραμπ να μετακινήσει την Τεχεράνη από τις θέσεις της, παρά τις απειλές, τις σκληρές δηλώσεις και τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει προαναγγείλει.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τα σχέδια για την άμεση επανέναρξη επιθέσεων, κατόπιν αιτήματος των αραβικών κρατών του Κόλπου, επειδή «πραγματοποιούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παρά την αναβολή, ο Τραμπ διατήρησε τη σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μια «εκτεταμένη επίθεση στο Ιράν, οποιαδήποτε στιγμή, εάν δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν, στο μεταξύ, να επεκτείνουν τον πόλεμο «πέραν της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν.

«Αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους, το Sepah News.

Η στάση του Ιράν και η στρατηγική των ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι το Ιράν σκοπεύει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος, την παύση ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή υποστήριξης σε περιφερειακούς συμμάχους, όπως στη Γάζα, το Ιράκ, τον Λίβανο και την Υεμένη.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η προτίμηση του Αμερικανού προέδρου είναι η ειρήνη και η διπλωματία, αλλά θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που «θα βάζει πρώτα την Αμερική». Η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς τόνισε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υψηλές τιμές καυσίμων και πιέσεις για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.