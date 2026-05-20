ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:-Στα-62,4-εκατ.-ευρώ-τα-καθαρά-κέρδη-το-α’-τρίμηνο

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) στα 66,2 εκατ. ευρώ, έναντι 63,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το α’ τρίμηνο.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 5,7%, ή κατά 0,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 67,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,6% σε σύγκριση με τα 45,3 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο του 2026, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1595 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 40,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (ή 0,1074 ευρώ ανά μετοχή).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 1.036,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME και στους δύο Κλάδους και τη συνεχή αύξηση των όγκων

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων αλουμινίου, αυξήθηκε 7,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 112 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη την ισχυρή απόδοση στους κλάδους μεταφορών και άκαμπτης συσκευασίας.

Επιπλέον, ο όγκος πωλήσεων χαλκού αυξήθηκε κατά 1,0%, στους 45 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη την ισχυρή απόδοση στους κλάδους βιομηχανίας και ενέργειας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Ο Κλάδος Αλουμινίου εισήλθε στο 2026 με θετική δυναμική, υποστηριζόμενος από υγιή ζήτηση στη συσκευασία και καλά εδραιωμένη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αντιμετωπίσαμε το ασταθές εμπορικό περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στην εμπορική πειθαρχία, στη διατήρηση υγιών περιθωρίων κερδοφορίας και στην έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική ικανότητα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική επίδοση μεταφράζονται σε μια ισχυρότερη βάση ανάπτυξης και σε πιο στέρεη θέση στην αγορά. Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν εστιασμένες στην παραγωγικότητα, στη συνετή διαχείριση κόστους και στη συστηματική συνεργασία με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας επιδίωξη να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία και να ενισχύουμε τη θέση του Κλάδου σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις τιμές των μετάλλων, ο Κλάδος Χαλκού παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία. Ο Κλάδος παρέμεινε εστιασμένος στην ενίσχυση μακροχρόνιων συνεργασιών με την πελατειακή του βάση, προσφέροντας με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αριστεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ταυτόχρονα, συνέχισε να διευρύνει την εμπορική του παρουσία προσελκύοντας νέους πελάτες και αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Κλάδου, μετριάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο των δασμών και άλλων προκλήσεων της αγοράς. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες αγοράς, διατηρήσαμε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τον καθαρό δανεισμό και βελτιστοποιήσαμε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση ενισχύει την ανθεκτικότητα του Κλάδου και διαφυλάσσει την επιχειρησιακή ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς».