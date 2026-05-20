«Εξωστρεφής-Γεωργία»:-Ψηφιακό-οικοσύστημα-για-εξαγωγές,-διαφάνεια-και-αγροτική-ανάπτυξη»

Την είσοδο της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής στην ψηφιακή εποχή σηματοδοτεί το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που παρουσιάστηκε χθες, μέσω του οποίου δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα το οποίο συνδέει το κράτος, τους παραγωγούς, τη μεταποίηση και τις διεθνείς αγορές.

Το έργο, προϋπολογισμού 25,48 εκατ. ευρώ από το «Ελλάδα 2.0» και το ΠΔΕ, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας, ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου, μετά από τριετή ανάπτυξη και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές πλατφόρμες και 25 πληροφοριακά συστήματα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Collectives, Βαγγέλης Πορής, το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις –αρχικά με έμφαση στις ψηφιακές υποδομές και στη συνέχεια στην ενοποίηση και αξιοποίηση δεδομένων– με βασικό στόχο την απλοποίηση της σχέσης παραγωγού–κράτους. Στον πυρήνα του βρίσκονται η πλατφόρμα προβολής Greek Farms, το Easy Agro Expo για την πλήρη ψηφιοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, η Εθνική Βάση Εισαγωγών και τα συστήματα Business Intelligence για ανάλυση αγορών και δεδομένων.

Οι πλατφόρμες

Η πλατφόρμα Greek Farms λειτουργεί ως ενιαίο brand της ελληνικής αγροδιατροφής, με πολυγλωσσικό περιεχόμενο σε οκτώ γλώσσες που συνδέουν τουρισμό, πολιτισμό και γαστρονομία, ενώ το Easy Agro Expo συγκεντρώνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες εξαγωγών σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής για επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν ψηφιακά πιστοποιητικά, εργαλεία ελέγχου και περισσότερες από 200 νέες υπηρεσίες στο Gov.gr, με δυνατότητα καθοδήγησης μέσω ψηφιακού βοηθού.

Στο πεδίο της αγροτικής πολιτικής, τα συστήματα συγκεντρώνουν και αναλύουν δεδομένα για εισαγωγές και εξαγωγές ανά προϊόν και χώρα, παρέχοντας open data για παραγωγούς, επιχειρήσεις και κράτος. Κομβικό ρόλο έχει η νέα έκδοση του Μητρώου Αγροτών, που ενοποιεί όλα τα διαθέσιμα μητρώα, διασταυρώνει στοιχεία με άλλες βάσεις του Δημοσίου και αποτελεί τη βάση για το Αγροτικό CRM («Καρτέλα Αγρότη»), όπου καταγράφεται το σύνολο της δραστηριότητας κάθε εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται συστήματα εκτίμησης παραγωγής και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ και το myDATA, δημιουργώντας ισοζύγια ανά ΑΦΜ για την παρακολούθηση παραγωγής, εισαγωγών και εξαγωγών σε πραγματικό χρόνο.

«Η εικόνα της ελληνικής αγροδιατροφής στο εξωτερικό είναι πιο ισχυρή από ποτέ», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημειώνοντας αύξηση εξαγωγών 6,5% το 2025 και ότι 1 στα 4 εξαγόμενα προϊόντα προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση τροφίμων. Υπογράμμισε ότι η εξωστρέφεια δεν επιβάλλεται θεσμικά αλλά χτίζεται καθημερινά, μέσα από ένα συνεκτικό αφήγημα που «γοητεύει» τις αγορές.

Την ανάγκη η γεωργία να περάσει στην επόμενη μέρα υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας η σημαντικότερη προσθήκη στο έργο αφορά στην αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων, καθώς μέσω αυτού, η πολιτεία μπορεί να καταγράφει τι παράγεται στην Ελλάδα, να το ποσοτικοποιεί και να το συγκρίνει με το τι τελικά πωλείται, δημιουργώντας έτσι το πρώτο αξιόπιστο ισοζύγιο ελληνικών προϊόντων.

Στον ρόλο της τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφής αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης τονίζοντας ότι το εν λόγω έργο δημιουργεί ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει τον παραγωγό με την αγορά και το ελληνικό προϊόν με τον καταναλωτή διεθνώς.

Υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά τη γεωργία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης τόνισε ότι η έξυπνη γεωργία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επιφέρει αύξηση παραγωγικότητας τουλάχιστον 30%, εξασφαλίζει διαφάνεια και ποιοτικό έλεγχο, αυξάνει την εξωστρέφεια ενώ δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης μιας data driven γεωργικής πολιτικής.

Δομικές παθογένειες «φρενάρουν» την αγροτική ανάπτυξη

Στο μεταξύ, σε σημαντικές αγκυλώσεις που στερούν αναπτυξιακή δυναμική από την ελληνική αγροτική παραγωγή στάθηκαν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πάνελ της χθεσινής εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke-SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ, Αλέξανδρος Κίκιζας.

«Πρέπει να οδηγήσουμε τους αγρότες μας σε μια διαφορετική γνώση για το πώς να παράγουν, αν θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε την παραγωγικότητα», τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, θέτοντας με έμφαση το ζήτημα της εκπαίδευσης των αγροτών και προκρίνοντας τη στροφή στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για να αναδείξει τη δυναμική τους, παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία για την καλλιέργεια ντομάτας αναφέροντας ότι στο ανοιχτό χωράφι η απόδοση φτάνει τα 4 κιλά ανά τ.μ. με κατανάλωση έως 95 κιλά νερού ανά κιλό προϊόντος, ενώ στο θερμοκήπιο εκτοξεύεται στα 60 κιλά με μόλις 4 κιλά νερού. Μάλιστα, εξέφρασε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την απογοήτευσή του για τη μη απορρόφηση του προγράμματος θερμοκηπίων ύψους 600 εκατ. ευρώ, με πλαφόν το 1 εκατ. ευρώ ανά μονάδα. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν 600 αγρότες να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τα οφέλη της τεχνολογίας και του προγράμματος. Παράλληλα, έθιξε το μείζον ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από εισαγωγές τρίτων χωρών, επισημαίνοντας ότι, ενώ οι Έλληνες και Ευρωπαίοι παραγωγοί τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για φυτοφάρμακα και λιπάσματα, τα σύνορα παραμένουν ανοιχτά σε προϊόντα χαμηλότερου κόστους. «Αυτό οδηγεί ήδη μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες να μετακινούνται από την Ισπανία στο Μαρόκο, ώστε να εξάγουν με χαμηλότερο κόστος προς την Ευρώπη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Κίκιζας υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής βούλησης στην υιοθέτηση καλών πρακτικών. «Όλοι μας νομίζουμε ότι αποδεχόμαστε πως ο μικρός κλήρος είναι η μεγάλη παθογένεια της αγροτικής μας παραγωγής. Όλοι, όμως, το αντιμετωπίζουμε ως κάτι δεδομένο. Αυτό είναι — και μάλιστα τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα επιδεινώνεται, καθώς θα έρχονται οι επόμενες γενιές. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, π.χ. αναδασμό, ό,τι ταιριάζει στην καθεμία, για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και, όπως κάναμε στο κομμάτι της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής— όπου υιοθετήσαμε καλές πρακτικές — το ίδιο πρέπει να κάνουμε και σε αυτό το πεδίο». Ο ίδιος σημείωσε ότι το στοίχημα δεν είναι να εξάγουμε απλώς ελληνικά τρόφιμα, αλλά την κουλτούρα της ελληνικής διατροφής ενώ ερωτηθείς για το μέλλον της εγχώριας παραγωγής, ανέφερε: «Βλέπω λαμπρό μέλλον, γιατί δεν έχουμε το περιθώριο να μην το κάνουμε λαμπρό. Η Μεσογειακή διατροφή είναι τάση, δεν είναι μια μόδα, όσο ο κόσμος παγκοσμίως ασχολείται με την υγεία και τη διατροφή του. Άρα, είμαστε πάνω στο κύμα και είναι στο χέρι μας να δούμε αν μπορούμε να επιταχύνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούμε τα επόμενα χρόνια ή αν θα χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας».