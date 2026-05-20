Επιβραδύνθηκε-ο-πληθωρισμός-τον-Απρίλιο-στην-Βρετανία

Η στερλίνα υποχώρησε προσωρινά έναντι του δολαρίου και του ευρώ μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, πριν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Επιβράδυνση κατέγραψε τον Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην Βρετανία, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2025.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Απρίλιο από 3,3% τον Μάρτιο, ενώ αναλυτές ανέμεναν μικρότερη επιβράδυνση στο 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Απρίλιο, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) καταγράφηκε σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στη στέγαση και στις υπηρεσίες νοικοκυριών (1,4% έναντι 5,3% τον Μάρτιο), ενώ οι τιμές μειώθηκαν ακόμα στις μεταφορές (4,5% έναντι 4,7%), στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (3,0% έναντι 3,7%), στο αλκοόλ και τον καπνό (2,8% έναντι 3,3%), στην υγεία (2,4% έναντι 3,1%) και στην αναψυχή και τον πολιτισμό (1,7% έναντι 2,8%).

Αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν ξανά στα είδη ένδυσης (0,7% έναντι -0,8%) και στα έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης (0,5% έναντι -0,4%).

Η στερλίνα υποχώρησε προσωρινά έναντι του δολαρίου και του ευρώ μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, πριν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό.