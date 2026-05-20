Θρίλερ-στον-Ορμούζ-με-το-«agios-fanourios-i»,-παρεξήγηση-πίσω-από-το-μπλόκο-των-ΗΠΑ

Σε ένα ιδιότυπο διπλωματικό και επιχειρησιακό θρίλερ εξελίχθηκε η ακινητοποίηση του υπερδεξαμενόπλοιου «Agios Fanourios I», συμφερόντων του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, από αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, σε μια υπόθεση που τελικά αποδείχθηκε προϊόν παρεξήγησης και όχι παραβίασης κυρώσεων.

Το περιστατικό, που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στη ναυτιλιακή αγορά και ανησυχία σε κυβερνητικό επίπεδο στο Βιετνάμ, έκλεισε χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι αμερικανικές αρχές έδωσαν τελικά το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου, αφού έλαβαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Το «Agios Fanourios I», χωρητικότητας περίπου 300.000 dwt, είχε φορτώσει σχεδόν 2 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ, με τελικό προορισμό την κρατική Petrovietnam Oil.

Κατά τη διέλευσή του από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, δυνάμεις της CENTCOM προχώρησαν στην ακινητοποίησή του, στο πλαίσιο της αυστηρής επιτήρησης που εφαρμόζουν για την αποτροπή διακίνησης ιρανικού πετρελαίου.

Παρά το γεγονός ότι το φορτίο ήταν ιρακινής προέλευσης, φαίνεται πως υπήρξε αυξημένη καχυποψία λόγω της συγκυρίας και της έντασης στην περιοχή, οδηγώντας σε μια προληπτική και εκ των υστέρων αχρείαστη, παρέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης ήταν ότι:

η εταιρεία θεώρησε ότι δεν είχε λόγο να προβεί σε ειδική ενημέρωση, καθώς δεν επρόκειτο για ιρανικό φορτίο

οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με βάση αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου

δεν υπήρξε καμία παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι το περιστατικό δεν ήταν αποτέλεσμα παρατυπίας, αλλά έλλειψης πλήρους εικόνας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η ακινητοποίηση του πλοίου προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Βιετνάμ, καθώς το φορτίο θεωρούνταν κρίσιμο για την τροφοδοσία του διυλιστηρίου Nghi Son.

Ακολούθησε έντονο παρασκήνιο, με: παρεμβάσεις προς την Ουάσιγκτον, παροχή στοιχείων για την προέλευση του φορτίου και διαδοχικές συνεννοήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Τελικά, οι αμερικανικές αρχές αποδέχθηκαν τις εξηγήσεις και επέτρεψαν στο δεξαμενόπλοιο να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, με τα στοιχεία AIS να δείχνουν ήδη ανατολική κατεύθυνση προς Αραβική Θάλασσα.