Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026: H Alpha Bank «χτίζει» κερδοφορία με προσαρμοσμένα κέρδη €221 εκατ.

Με ένα τρίμηνο που συνδυάζει ανθεκτικά οργανικά έσοδα, πειθαρχία στο κόστος και επιθετική στρατηγική εξαγορών, η Alpha Bank έθεσε στο α’ τρίμηνο του 2026 τα θεμέλια για την επίτευξη του ετήσιου στόχου της. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €182 εκατ., ωστόσο η πραγματική εικόνα της λειτουργικής δυναμικής αποτυπώνεται καθαρότερα στα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ύψους €221 εκατ. — μέγεθος που μεταφράζεται σε δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) 12,6% και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή €0,08. Η απόσταση των €39 εκατ. μεταξύ δημοσιευμένης και προσαρμοσμένης κερδοφορίας δεν αντανακλά αδυναμία· αντανακλά επιλογή: το κόστος €47 εκατ. του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου (VSS) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες προσαρμογές είναι, στην ουσία, μια εμπροσθοβαρής επένδυση που η Διοίκηση κάνει σήμερα για να εισπράξει αυξημένη αποδοτικότητα τα επόμενα τρίμηνα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα έσοδα από προμήθειες: η ατμομηχανή του τριμήνου

Η ποιοτικότερη είδηση των αποτελεσμάτων βρίσκεται στη σύνθεση των εσόδων. Τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών εκτοξεύθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, στα €139,7 εκατ., με την αύξηση να μην στηρίζεται σε μία μεμονωμένη πηγή αλλά να είναι ευρεία: προμήθειες χορηγήσεων δανείων +33% ετησίως, εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου +29%, ισχυρή συνεισφορά από bancassurance, και ενισχυμένη παρουσία στην επενδυτική τραπεζική. Πρόκειται για ακριβώς το είδος των εσόδων που η αγορά «πληρώνει» με υψηλότερα πολλαπλάσια αποτίμησης, καθώς είναι λιγότερο ευάλωτα στον κύκλο των επιτοκίων από ό,τι το καθαρό έσοδο τόκων.

Το ίδιο το καθαρό έσοδο τόκων, εξάλλου, επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων: ανήλθε σε €416,3 εκατ., αυξημένο κατά 0,7% σε τριμηνιαία και 5,3% σε ετήσια βάση, με τη θετική συνεισφορά των αυξημένων υπολοίπων δανείων και ομολόγων να υπερκαλύπτει τόσο το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο (επίπτωση -€9,1 εκατ.) όσο και τη συμπίεση των επιτοκίων. Συνολικά, τα κύρια έσοδα από τραπεζικές εργασίες ενισχύθηκαν κατά 10,4% ετησίως, στα €556 εκατ.

Πειθαρχία κόστους και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού

Στο σκέλος των εξόδων, η εικόνα είναι εξίσου ενθαρρυντική σε τριμηνιαία βάση: τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 1,7% στα €229,3 εκατ., χάρη στη μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39,1%, απολύτως ευθυγραμμισμένος με τις προβλέψεις της Διοίκησης. Η ετήσια αύξηση των εξόδων (+14,6%) εξηγείται κατά κύριο λόγο από την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές — εξαιρώντας τις εξαγορές, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 3,4% τριμηνιαία.

Παράλληλα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου υποχώρησε στις 44 μονάδες βάσης, μειωμένο κατά 14 μ.β. τριμηνιαία και 8 μ.β. ετησίως, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο χαμηλό 3,7% με δείκτη κάλυψης ενισχυμένο στο 55% (132% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων). Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει, με άλλα λόγια, υπό πλήρη έλεγχο.

Διψήφια ανάπτυξη ισολογισμού και κεφαλαίων πελατών

Η αναπτυξιακή δυναμική είναι ίσως το πιο πειστικό επιχείρημα του τριμήνου. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου διευρύνθηκε σε €38,2 δισ. (+1,7% τριμηνιαία, +10,7% ετησίως), με τις νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα να φτάνουν τα €3,2 δισ. και την καθαρή πιστωτική επέκταση τα €0,5 δισ., τροφοδοτούμενη κυρίως από τη ζήτηση επιχειρήσεων στις μεταφορές, το εμπόριο, τη μεταποίηση και την ενέργεια.

Στην πλευρά των κεφαλαίων πελατών, η αύξηση ήταν 17,7% σε ετήσια βάση, με τις καταθέσεις στα €55,4 δισ. (+10% ετησίως) και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUMs) ενισχυμένα κατά 7,6% ετησίως σε καθαρή βάση. Η ρευστότητα παραμένει άφθονη, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 80% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο εντυπωσιακό 176%, πολύ πάνω από τα εποπτικά όρια.

Κεφαλαιακή θωράκιση που χρηματοδοτεί υψηλότερες διανομές

Ο δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 15,1%, ή 14,7% λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους €100 εκατ. ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οργανική κερδοφορία του τριμήνου πρόσθεσε 25 μ.β. κεφαλαίου, επιτρέποντας στην τράπεζα να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα την πιστωτική της επέκταση, τις εξαγορές και τις αμοιβές προς τους μετόχους. Η ενσώματη καθαρή θέση παρέμεινε στα €7,7 δισ. — αμετάβλητη τριμηνιαία παρά τις διανομές, και αυξημένη κατά 10,5% ετησίως αν εξαιρεθούν επαναγορές και μερίσματα.

Μέγεθος Α’ τρίμ. 2025 Δ’ τρίμ. 2025 Α’ τρίμ. 2026 Καθαρό έσοδο τόκων (€ εκατ.) 395,3 413,3 416,3 Έσοδα προμηθειών (€ εκατ.) 108,4 136,1 139,7 Επαναλ. λειτουργικά έξοδα (€ εκατ.) 200,2 233,2 229,3 Προσαρμοσμένα κέρδη (€ εκατ.) 234,4 225,1 221,0 Δείκτης C/I 36,4% 38,7% 39,1% Δείκτης FL CET1 16,2% 15,0% 14,7% Δείκτης ΜΕΑ 3,7% 3,6% 3,7% Κόστος κινδύνου (μ.β.) 52 58 44

Η ατζέντα εξαγορών και η συμμαχία με τη UniCredit

Το κεφάλαιο της ανόργανης ανάπτυξης είναι αυτό που δίνει στο τρίμηνο τη στρατηγική του ταυτότητα. Η εξαγορά της Alpha Trust — με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των €2,2 δισ. και ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης (HNWI) — ενισχύει την πλατφόρμα wealth και asset management, αναμένεται να προσθέσει περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή και να αποδώσει πάνω από 15% επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Μαζί με τις FlexFin, AstroBank, AXIA και Altius-Universal, ο Όμιλος ολοκληρώνει πλέον έξι συναλλαγές, η πλήρης συνεισφορά των οποίων αναμένεται από το 2027.

Στο μεταξύ, η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit αναδεικνύεται σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της επόμενης μέρας, παρέχοντας πρόσβαση στα διεθνή product factories του ιταλικού ομίλου, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία — δίπλα στη φιλοδοξία της τράπεζας να καθιερωθεί ως η μοναδική universal business bank της ευρύτερης περιοχής.

Οι στόχοι για το 2026

Ακόμη και η μία αδυναμία του τριμήνου — η πτώση 43% των κερδών των διεθνών δραστηριοτήτων, λόγω αυξημένων προβλέψεων για τη συγγενή εταιρία στη Ρουμανία — συνοδεύεται από εξαιρετική υποκείμενη δυναμική, με το καθαρό έσοδο τόκων εκτός Ελλάδας να αυξάνεται 55% και τα έσοδα προμηθειών 62% ετησίως.

Ο CEO Βασίλης Ψάλτης επαναβεβαίωσε «με εμπιστοσύνη» τους ετήσιους στόχους, μιλώντας για αναμενόμενη αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη το 2026 και προαναγγέλλοντας λεπτομερή παρουσίαση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών στο Investors Day του β’ εξαμήνου. Με την ελληνική οικονομία να καταγράφει για πέμπτο διαδοχικό έτος ανάπτυξη υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, το περιβάλλον για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου παραμένει ευνοϊκό. Η Alpha Bank, καθώς δείχνουν τα νούμερα, μπαίνει στο υπόλοιπο του έτους με γεμάτη «δεξαμενή».