Κίνα:-Σταθερή-ανάκαμψη-για-την-οικονομία-στο-πρώτο-τετράμηνο-του-2026

Η οικονομία της Κίνας κατέγραψε σταθερή ανάκαμψη στο πρώτο τετράμηνο του 2026, με τους βασικούς δείκτες ν’ ανακάμπτουν και νέους συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης να κερδίζουν δυναμική, καθώς οι μακροοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζει το Πεκίνο συνέχιζαν να παράγουν αποτελέσματα.

Στη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου επιταχύνθηκαν τόσο η αύξηση της παραγωγής, όσο και η αύξηση της προσφοράς, ενώ η ζήτηση προϊόντων στην αγορά συνέχισε ν’ αυξάνεται.

Σε γενικές γραμμές παρέμειναν σταθερές τόσο οι θέσεις εργασίας, όσο και τιμές καταναλωτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 18 Μαΐου το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Με δεδομένο το πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον, το Πεκίνο υιοθέτησε μία περισσότερο προληπτική δημοσιονομική πολιτική και μία κατάλληλα ευέλικτη νομισματική πολιτική, ώστε να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της απόδοσης της κινεζικής οικονομίας που επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωτικότητα, δήλωσε ο Φου Λινγκουί εκπρόσωπος του NBS στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS, η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,6% στο πρώτο τετράμηνο του 2026.

Μόνο για τον μήνα Απρίλιο, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,1%, με μηνιαία αύξηση 0,05%.