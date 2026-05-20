Καυτό τριήμερο στη Βουλή με υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ – Ακονίζουν τα μαχαίρια στη Χ. Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη ακονίζουν τα μαχαίρια και ετοιμάζονται για ένα «καυτό τριήμερο» στη Βουλή που ξεκινά από σήμερα νωρίς το πρωί με τη διάσκεψη των Προέδρων στην οποία όλα συγκλίνουν ότι θα κλειδώσει η συζήτηση για την εξεταστική στην Ολομέλεια την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι η εβδομάδα θα κλείσει με μετωπική σε περίπτωση που οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και η ΝΔ προτάξει το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και απαιτηθούν 150 ψήφοι για να περάσει η εξεταστική για τις υποκλοπές, την ώρα που στην προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση και για το ίδιο θέμα αρκούσαν 120 ψήφοι και η μειοψηφία μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματος που της προσφέρει ο κανονισμός της Βουλής.

Αργότερα σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καταρχάς για την ΕΥΠ με μάρτυρα τον κ. Δεμίρη και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, Ευαγγελία Λιακούλη και Δημήτρης Μπιάγκης αναμένεται να ζητήσουν με βάση την απόφαση του ΣτΕ την ενημέρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την ΕΥΠ για τις υποκλοπές, μια απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου, που ακόμα και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί.

Κόκκινο πανί για την πράσινη παράταξη είναι και όσα διακινούνται σχετικά με την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να καταθέσει υπόμνημα και να μην προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών, με την ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για παρακμή και αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης.

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών. Δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων», σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ.

Σε μάχη χαρακωμάτων αναμένεται να εξελιχθεί και η αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δυναμικό παρών στη Βουλή αναμένεται να δώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

