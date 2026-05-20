Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, May 20
    Ματαιώθηκε-η-ακρόαση-του-εισαγγελέα-ΑΠ-Κ.-Τζαβέλλα-στην-Επιτροπή-Θεσμών-και-Διαφάνειας
    Ματαιώθηκε η ακρόαση του εισαγγελέα ΑΠ Κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

    Ματαιώθηκε η ακρόαση του εισαγγελέα ΑΠ Κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα μετά την επιστολή που απέστειλε και υποστήριξε ότι αυτή «δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιος Μπούρας, κατόπιν της επιστολής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη λήξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Επιτροπής όπου διεξήχθη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με το θέμα των Υποκλοπών, ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του.

    - -

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply