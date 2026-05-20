Με συνολικές προσφορές 18 δισ. η ΑΜΚ της ΔΕΗ – Iστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ψήφος εμπιστοσύνης από κορυφαίους επενδυτές παγκοσμίως στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου – ιστορικό ρεκόρ το συνολικό ποσό των προσφορών για το ελληνικό χρηματιστήριο

Πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών με μεγάλη συμμετοχή long investors, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ προέρχονται από το εξωτερικό.

Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), K GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.

Η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας €250 εκατ. σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους €24 δισ., που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.

Με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σηκώνοντας τελικά €4,25 δισ., επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μετατόπιση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος προς μεγάλους ελληνικούς ομίλους με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και διεθνή παρουσία.

Με το συνολικό ποσό να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €18 δισ. στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες, καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Στην πραγματικότητα, εάν αφαιρεθούν τα €2,5 δισ. της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Τα €18 δισ. των προσφορών αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την Ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα € 18,63 ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ συγκέντρωσε ποιοτικές τοποθετήσεις, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών – υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds – αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES. Η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα €11,5 δισ., η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις €390 εκ., η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Επενδύσεις €24 δισ. για περαιτέρω επέκταση σε Ελλάδα, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ισχυρής ανάπτυξης, με αιχμή στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος. Η ΔΕΗ μπαίνει στο club των μεγάλων Ενεργειακών Ομίλων της Ευρώπης, αλλάζει επίπεδο και από περιφερειακός ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεγαλώνει και ξεκινά το νέο ταξίδι μετασχηματισμού σε διεθνή παίκτη με παρουσία από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Τυρρηνική και από την Κρήτη έως την Πολωνία.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ., που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή. Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε €4,6 δισ. EBITDA το 2030.

Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική χώρα.

Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δ. Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε €1,2 δισ.

Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter) κι έτσι οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center – ένα έργο μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 με επενδύσεις ύψους €24δισ. είναι καθαρά αναπτυξιακό, καθώς το 95% των επενδύσεων αφορούν σε νέα έργα, ενώ το 48% των επενδυτικών δαπανών θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ρίσκου.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε €4,6 δισ. το 2030 από €2,0 δισ. το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το €1,5 δισ. το 2030 από €0,45 δισ. το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το €1,4 ανά μετοχή από €0,4 το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.

Το 54% του νέου επενδυτικού πλάνου θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών (FFO), το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ ένα 15% από την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές, τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και την αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών, η ΑΜΚ συμβάλλει στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού κύκλου, διατηρώντας τον δείκτη μόχλευσης κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο ίδιος ο Όμιλος.

Εθνικός επενδυτής – Ευρωπαϊκός πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Σήμερα, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της χώρας φαίνεται από το σημαντικό επενδυτικό πλάνο του. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα υποδομών στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υπεραξίες για την κοινωνία.

Για την περίοδο 2026-2030, βάσει του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €24 δισ., με το 52% να προορίζεται για την Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές, όχι μόνο δημιουργούν άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αλλά λειτουργούν και ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, τα υγιή οικονομικά του, επιτρέπουν στον Όμιλο ΔΕΗ να απορροφά κραδασμούς από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας. Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός φορέας της χώρας, παραμένει σταθερά κοντά στον καταναλωτή, στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία μέσα από τα τιμολόγιά της και τις επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. Και το 2025 διατήρησε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, εφαρμόζοντας σημαντικές εκπτώσεις στις αρχικές τιμές.

Η ΔΕΗ κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της ακριβώς επειδή είναι πλέον οικονομικά ισχυρή και μπορεί να επιτελεί τον κρίσιμο ρόλο της. Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει ότι μπορεί παράλληλα να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, να συνεχίζει το επενδυτικό της έργο για να κάνει πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση και να επιστρέφει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας, ο Όμιλος ΔΕΗ παραμένει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, συνεχίζει να δημιουργεί διαμοιραζόμενη αξία για όλους και συμβάλλει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της χώρας και των πολιτών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΔΕΗ αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στην καινοτομία, τις διασυνδέσεις και την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.

Για την αγορά, η επιτυχία της ΑΜΚ λειτουργεί και ως ένδειξη ότι ελληνικοί όμιλοι με διεθνές αποτύπωμα μπορούν πλέον να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό περιβάλλον.