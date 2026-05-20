Μητσοτάκης-σε-Τασούλα:-«Δεν-μας-αφορά-η-αναδιάταξη-του-πολιτικού-σκηνικού»

Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις διεθνείς και εθνικές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τις αντιμετωπίζει «με ηρεμία και αυτοπεποίθηση», επισημαίνοντας πως διαθέτει «ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο στο πλευρό της».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας, σημειώνοντας ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά» και ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα προς την ολοκλήρωση της θητείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμώντας ότι έως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες που συνδέονται με την εφαρμογή του.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο σε οικογένειες.

