Νέες αναβαθμίσεις για τις ελληνικές τράπεζες από HSBC – Προτίμηση σε Πειραιώς, Εθνική

Η HSBC εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τους βασικούς ωφελημένους μιας πιο «αυστηρής» νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Νέες τιμές στόχοι. Προτίμηση σε ΠΕΙΡ – ΕΤΕ.

Η HSBC εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τους βασικούς ωφελημένους μιας πιο «αυστηρής» νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ενσωματώνοντας πλέον στις προβλέψεις της τρεις αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης στο β΄ εξάμηνο του 2026, πριν από σταδιακή αντιστροφή της πορείας το 2027.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της HSBC, η υψηλή ευαισθησία των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών στα επιτόκια συνεχίζει να στηρίζει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς το 45% – 60% των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού χρηματοδοτείται από καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου χαμηλού κόστους, ενώ τα περισσότερα δανειακά χαρτοφυλάκια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η HSBC αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών τραπεζών κατά 3% για το 2026 και κατά 5% για το 2027 κατά μέσο όρο, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις για το 2028. Παράλληλα, αυξάνει τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 2% για το 2026 και κατά 4% για το 2027, με τις Πειραιώς και ΕΤΕ να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις λόγω υψηλότερης ευαισθησίας στα επιτόκια.

Ο οίκος διατηρεί συστάση «buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ ξεχωρίζει ως προτιμώμενες επιλογές την Πειραιώς και την Εθνική, εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη έκθεσή τους στα επιτόκια επιταχύνει τη δυναμική των κερδών και ενισχύει περαιτέρω την επενδυτική ελκυστικότητα των μερισμάτων.

Η HSBC υπογραμμίζει ακόμη ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με περίπου 15% discount σε όρους P/E έναντι των τραπεζών της περιοχής CEEMEA, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις που φθάνουν έως και το 7%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η HSBC πλέον προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EPS (CAGR) 10% για την περίοδο 2025-2027, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 8%, τοποθετώντας τις ελληνικές τράπεζες περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη διάμεσο των τραπεζών CEEMEA και μεταξύ των ισχυρότερων «growth stories» στην περιοχή.

Η HSBC θέτει τιμή στόχο στα 4,85 ευρώ για την Alpha Bank και στα 18,45 ευρώ για την Εθνική, ενώ αυξάνει εκ νέου τις τιμές στόχους για Eurobank στα 4,80 από 4,70 ευρώ προηγουμένως και στα 12,10 από 11,70 για την Πειραιώς.