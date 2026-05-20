Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-GMR): Προσφορά από Indra για τα συστήματα αεροναυτιλίας – «Απογειώνεται» τέλη 2028

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός, εκτιμώμενου ύψους 75 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός, εκτιμώμενου ύψους 75 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) αλλά και την Παροχή Υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η διαδικασία είχε πάρει μικρές παρατάσεις σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που «έδειχνε» υποβολή προσφορών για τις 24 Απριλίου και χτες τελικά ολοκληρώθηκε με την υποβολή ενός φακέλου από τον ισχυρό ισπανικό όμιλο Indra που, όπως είχαμε αναφέρει, ήταν ένας εκ των δύο υποψήφιων «μνηστήρων» (μαζί με την Thales).

Ο Όμιλος Indra (Indra Group) είναι κορυφαίο πολυεθνικό γκρουπ τεχνολογίας, άμυνας και αεροδιαστημικής της Ισπανίας. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς της και έχει ισχυρή παρουσία σε έργα τεχνολογικής ανάπτυξης, υποδομών και ασφάλειας παγκοσμίως. Θεωρείται εκ των κορυφαίων ομίλων στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Τα συστήματα και το… ΣτΕ

Ωστόσο, για να μη χάνεται κρίσιμος χρόνος, δεν θα παραταθεί αναλόγως η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της σύμβασης (θα «συμψηφισθεί» η παράταση με ανάλογη επίσπευση εργασιών), κάτι που σημαίνει ότι η εκκίνηση της εμπορικής λειτουργίας του νέο αεροδρομίου στο Ηράκλειο Κρήτης (Καστέλι), μια επένδυση (πέραν του δημοσίου) των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR (Ινδικός όμιλος) που θα προσεγγίσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται για τον Νοέμβριο του 2028. Όπως, άλλωστε, έχει αναφέρει η διοίκηση του ΔΑΗΚ και ο κ. Νίκος Αναστασίου, Διευθύνων Σϋμβουλος της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ), υπεύθυνης για την κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Πλέον, θα πρέπει να γίνει έλεγχος του φακέλου της προσφοράς της INDRA ώστε να «ανοίξει» και το οικονομικό σκέλος της πρότασης, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περί τους δύο μήνες.

Βέβαια, εκκρεμούσε και η απόφαση στο ΣτΕ των προσφυγών τοπικών Δήμων για την τοποθέτηση ραντάρ στον Λόφο Παπούρα, με σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται εξελίξεις με την απόφαση του Δικαστηρίου στις αρχές Ιουνίου. Πάντως, από τους εμπλεκόμενους πήγαζε η προσδοκία δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η υποδομή κατασκευαστικά φέτος σε μεγάλο βαθμό. Αλλωστε, ήδη ο ρυθμός προόδου των εργασιών από την ΤΕΡΝΑ ξεπερνά το 70%.

Σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα των συστημάτων αεροναυτιλίας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή, την παραμετροποίηση, την ενσωμάτωση, τη θέση σε λειτουργία και τις δοκιμές των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης ή/και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με όλα τα στοιχεία των Συστημάτων AANE (Airport Air Navigation Equipment – συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για ανταλλακτικά), εντός χρονοδιαγράμματος 27,5 μηνών, το πολύ, όπως απαιτείται για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για το 2025 αναμένονταν να ξεπεράσει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες.

Όσο για την προβολή στο μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 17,8 εκατ. επιβάτες στην 30η επέτειο λειτουργίας, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αναμένεται να διπλασιάσουν τη δυναμική ως προς τις κινήσεις των αεροσκαφών, οι οποίες εκτιμάται ότι από 22 ανά ώρα σήμερα θα ξεπεράσουν τις 40 κινήσεις ανά ώρα.