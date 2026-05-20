Νότια Κορέα: Αναστέλλεται η απεργία στη Samsung Electronics – Συμφωνία για μισθολογικές αυξήσεις

Η απεργία που επρόκειτο να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη στον νοτιοκορεατικό κολοσσό των μικροτσίπ μνήμης Samsung Electronics ανεστάλη σήμερα, όπως ανακοίνωσε το μεγαλύτερο συνδικάτο των εργαζομένων, αφού οι διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση της εταιρείας κατέληξαν σε μισθολογική συμφωνία για καλύτερη κατανομή των κερδών που συνδέονται με την άνθιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρωί τα συνδικάτα επιβεβαίωσαν ότι η απεργία που είχαν κηρύξει για το διάστημα 21 Μαΐου-7 Ιουνίου θα προχωρούσε κανονικά, αφού απέτυχαν οι προηγούμενες συνομιλίες. Εκτιμούσαν ότι στην κινητοποίηση θα συμμετείχαν 50.500 μέλη τους, από τους περίπου 125.000 υπαλλήλους της εταιρείας στη Νότια Κορέα.

Το απόγευμα ωστόσο ξεκίνησαν νέες συνομιλίες, με τη μεσολάβηση του υπουργείου Εργασίας, μέχρι που επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία. Το υπουργείο χαιρέτισε το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές ήταν προσηλωμένες στον διάλογο «μέχρι την τελευταία στιγμή».

Το συνδικάτο Samsung Electronics Labor Union (SELU), ανακοίνωσε αμέσως ότι η απεργία αναβάλλεται «μέχρι νεωτέρας» και ότι θα θέσει αυτήν την «προσωρινή συμφωνία» προς ψήφιση από τα μέλη του, στο διάστημα 23-28 Μαΐου.

Αυτή η διαμάχη ξέσπασε με φόντο την εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία ευνοεί τους κατασκευαστές τσιπ μνήμης: το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Samsung Electronics εξαπλασίασε τα καθαρά της κέρδη σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα συνδικάτα ζητούσαν αύξηση μισθού κατά 7%, την κατάργηση του πλαφόν στα μπόνους, και απαιτούσαν από τη Samsung να διαθέτει το 15% των λειτουργικών της κερδών για τη χορήγηση μπόνους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται έναν συνδικαλιστή, η προσωρινή συμφωνία κάνει λόγο για μισθολογικές αυξήσεις 6,2% ενώ η εταιρεία θα καταβάλει έκτακτα μπόνους, σε μετοχές, εάν το τμήμα παραγωγής τσιπ επιτύχει ετήσια λειτουργικά κέρδη άνω των 200 τρισεκ. γουόν (περίπου 130 δισεκ. ευρώ) για την περίοδο 2026-28 και άνω των 100 τρισεκ. γουον για την περίοδο 2029-35.

