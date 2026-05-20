ΟΔΔΗΧ: Νέα πτώση του δημόσιου χρέους στο α’ τρίμηνο – Στα 38,9 δισ. ευρώ το «μαξιλάρι»

Oι αγορές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη νέα πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων που δρομολογείται για τον Ιούνιο του 2026, με στόχο την ταχύτερη βελτίωση των δεικτών.

Συνεχίστηκε και στο α’ τρίμηνο του 2026 η δυναμική αποκλιμάκωσης των δανειακών βαρών για το ελληνικό Δημόσιο, με το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να υποχωρεί περαιτέρω στα 360,5 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Διατηρώντας ένα στιβαρό ταμειακό «μαξιλάρι» 38,9 δισ. ευρώ (το οποίο ρίχνει το «καθαρό» δημόσιο χρέος στα 321,6 δισ. ευρώ) ο ΟΔΔΗΧ θωρακίζει το δανειακό προφίλ της χώρας, ενώ οι αγορές έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στη νέα πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων που δρομολογείται για τον Ιούνιο του 2026, με στόχο την ταχύτερη βελτίωση των δεικτών.

Η εξέλιξη του χρέους, τα διαθέσιμα και το καθαρό χρέος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο Δελτίο Δημοσίου Χρέους το οποίο δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το ύψος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στις 31/03/2026 στα 360,54 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,385 δισ. ευρώ έναντι των 362,925 δισ. που έφτανε στο τέλος του 2025.

Παράλληλα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τα 38,921 δισ. ευρώ. Αυτή η ισχυρή ρευστότητα λειτουργεί ως κρίσιμο ανάχωμα έναντι των διεθνών διακυμάνσεων και οδηγεί σε σημαντική συμπίεση του καθαρού χρέους, το οποίο το πρώτο τρίμηνο του 2026 περιορίστηκε στα 321,619 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης διατηρείται στα 18,36 έτη. Λόγω αυτής της δομής, το κόστος εξυπηρέτησης (σε ταμειακή βάση) για το πρώτο τρίμηνο του 2026 συγκρατείται στο 1,38%, ποσοστό το οποίο ανεβαίνει οριακά στο 1,84% εάν ενσωματωθούν και οι αναβαλλόμενοι τόκοι των δανείων του EFSF.

Τα παραπάνω μεγέθη προσφέρουν στο οικονομικό επιτελείο τα κατάλληλα περιθώρια ευελιξίας προκειμένου, όπως υπενθυμίζεται, τον Ιούνιο του 2026 να προβεί σε μια νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης και του ΟΔΔΗΧ για δραστική και ταχύτερη μείωση του ονομαστικού δανειακού βάρους και περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους εξυπηρέτησης.

Διάρθρωση του Χρέους Κεντρικής Διοίκησης

Όσον αφορά στο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης (το οποίο περιλαμβάνει και τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό), αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου στα 400,524 εκατ. ευρώ.

Η «ακτινογραφία» των υποχρεώσεων δείχνει για άλλη μια φορά την υπεροχή του δανεισμού από τον επίσημο τομέα, έναντι των αγορών:

– Τα Δάνεια ανέρχονται σε 292,265 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη συντριπτική πλειοψηφία του χρέους. Εξ αυτών, τον κύριο όγκο καταλαμβάνουν τα Δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης, τα οποία φτάνουν τα 210,008 δισ. ευρώ.

– Αξιοσημείωτο μερίδιο, της τάξης των 59,087 δισ. ευρώ, αποτελούν βραχυχρόνια δάνεια μέσω πράξεων Repos.

– Αντίθετα, οι Ομολογιακοί και Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι διαμορφώνονται στα 108,26 δισ. ευρώ συνολικά. Από αυτά, τα 98,874 δισ. ευρώ είναι ομόλογα στην εσωτερική αγορά και τα 7,408 δισ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμους τίτλους (έντοκα γραμμάτια).

Εξαιρετικά θετικό στοιχείο είναι ότι πάνω από 7 στα 10 ευρώ του χρέους (73% του χρέους) παραμένει μη διαπραγματεύσιμο, μειώνοντας δραστικά τον επιτοκιακό κίνδυνο λόγω της διεθνούς κρίσης που πλήττει τις αγορές.

Σταθερά επιτόκια και μακρά διάρκεια

Το προφίλ του ελληνικού δανειακού χαρτοφυλακίου δείχνει έντονη ανθεκτικότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως το 100,0% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης είναι εκφρασμένο σε ευρώ και τελεί εξ ολοκλήρου (100%) υπό καθεστώς σταθερού επιτοκίου, με αποτέλεσμα να μην εκτίθεται σε κινδύνους νομισματικών διακυμάνσεων ή αυξήσεων των διεθνών επιτοκίων.

Από τον ΟΔΔΗΧ τονίζεται ότι το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.

Η αναλογία σταθερού/κυμαινομένου επιτοκίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: α) τις συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίου, β) τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τον ΕΜΣ σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και γ) την ενσωμάτωση των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα. Περιλαμβάνεται ο λογαριασμός αποθεματικού – cash buffer account με υπόλοιπο 5,4 δισ. ευρώ στις 31/12/2025 και στις 31/03/2026.