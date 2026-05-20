ΠΑΣΟΚ:-Σήμερα-είδαμε-το-τρέιλερ-μιας-ακόμη-προαναγγελθείσας-θεσμικής-εκτροπής

Την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως γνωστοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και στον Κανονισμό της Βουλής, επισημαίνοντας ότι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας απαιτεί τουλάχιστον 120 ψήφους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη θεσμοθετημένη διαδικασία, όπως – σύμφωνα με την ανακοίνωση – φέρεται να έχει διαρρεύσει ότι ενδέχεται να επιδιωχθεί από την κυβερνητική πλευρά. Ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε, ωστόσο, την τελική κρίση στην Ολομέλεια.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος.

Κάνει λόγο για «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί «πρόγευση» για ενδεχόμενη κυβερνητική παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθεί η λογοδοσία για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία να μην προχωρήσει σε ενέργειες που, όπως αναφέρει, θα οδηγήσουν σε «ευτελισμό του Κοινοβουλίου» και επιμένει ότι «η συγκάλυψη δεν θα περάσει».

Όλη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους.

Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.

Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.

Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει.

