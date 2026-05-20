Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Τέλος Μαΐου ανοίγει η διαδικασία – Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου παλιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος, όπως είπε και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ξεκινά μέχρι το τέλος Μαΐου και αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι πολίτες θα μπορούν να προχωρήσουν σε ένα πρώτο έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο έλεγχος θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη. Αυτό που θα χρειαστούν επίσης είναι να εκδώσουν ταυτότητα κτιρίου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ενεργειακό πιστοποιητικό προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά τις εργασίες.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα κυρίως ανακαίνισης και λιγότερο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών μέχρι 120 τ.μ. κατασκευής έως το 1990. Σε πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα σε σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον 2 έτη ενώ αργότερα το πρόγραμμα θα «ανοίξει» για ακίνητα που ιδιοκατοικούνται.

Η επιδότηση

Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ.

Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80%–90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαύξηση κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% της συνολικής δαπάνης.

Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται κυρίως γενικές εργασίες όπως:

υδραυλικά και ηλεκτρολογικά

αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Παραμένουν επιλέξιμες και οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση κουφωμάτων, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να καταλάβει κάποιος αν είναι επιλέξιμος βασίζονται σε εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2». Δηλαδή:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Mία σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα είναι ότι το ποσό θα μεταφέρεται σε έναν δεσμευμένο λογαριασμό ώστε άμεσα οι πολίτες να λαμβάνουν τα χρήματα με την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο στην Ευρώπη που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που είναι κλειστές για 2 χρόνια προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση αλλά και ακίνητα που ιδιοκατοικούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κλειστά ακίνητα που θα ανακαινιστούν θα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα για τουλάχιστον 5 χρόνια. εκ των οποίων τα πρώτα 3 χρόνια το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό. Όσον αφορά τα ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.

Στην τελική ευθεία το «Ελλάδα 2.0»

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για την εκπλήρωση όλων των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» ώστε έως το τέλος Σεπτεμβρίου να υποβληθούν και τα τελευταία αιτήματα εκταμίευσης από την ελληνική πλευρά.

Τη Δευτέρα 25 του μηνός σχεδιάζεται η υποβολή του 8ου αιτήματος από το σκέλος των επιδοτήσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ μετά και την ολοκλήρωση των 32 οροσήμων καθώς και του 7ου αιτήματος από το σκέλος των δανείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ.

Εφόσον εκπληρωθούν και τα 134 ορόσημα που συνδέονται με το αίτημα για την τελευταία δόση, μέχρι το τέλος Αυγούστου, η Αθήνα σχεδιάζει να υποβάλλει το 9ο αίτημα από τις επιδοτήσεις ύψους 3,8 δις. ευρώ καθώς και το 8ο αίτημα από το σκέλος των δανείων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ταυτόχρονα προχωρά η διαδικασία έγκρισης του αναθεωρημένου ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μετά και την κατάθεση του στην Κομισιόν στις 8 Μαΐου. «Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι εκταμιεύσεις προς τη χώρα ανήλθαν σε 24,6 δισ. ευρώ, υποβλήθηκε η τελική αναθεώρηση του Προγράμματος, ενώ το σύνολο των δανείων έχει ήδη συμβασιοποιηθεί — οι πόροι μετατρέπονται πλέον σε επενδύσεις για την οικονομία. Εισερχόμαστε στην τελική και πιο κρίσιμη φάση, με σαφή στόχο όχι απλώς την απορρόφηση, αλλά την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση με μετρήσιμα αποτελέσματα.» τόνισε ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης.