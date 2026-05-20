«Πυξίδα»,-«Ιθάκη»-ή-«Λάουρα»:-Βίντεο-με-προβλέψεις-νέων-για-το-όνομα-του-νέου-κόμματος-Τσίπρα

Με νέο βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε πολίτες να απαντήσουν ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 26 Μαΐου.

Το βίντεο συγκέντρωσε πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, με τους πολίτες να επιχειρούν να «μαντέψουν» την ονομασία του νέου κόμματος.

Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφηκαν ήταν η «Κυβερνώσα Αριστερά», η «Πορεία», η «Ιθάκη», η «Νέα Προοδευτική Αριστερά», η «Νέα Πορεία», αλλά και η πιο απρόσμενη επιλογή «Λάουρα».

Παρά τη μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις, το όνομα που φαίνεται να συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές ήταν η «Πυξίδα», καθώς πολλοί το συνέδεσαν με την έννοια του προσανατολισμού και μιας νέας πολιτικής κατεύθυνσης.

Δείτε το βίντεο:

