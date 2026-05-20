Στα-χαρακώματα-ΝΔ-και-ΠΑΣΟΚ,-την-ώρα-που-η-Βουλή-παραπέμπει-στην-Επιτροπή-Δεοντολογίας-την-«υπόθεση-υποκλοπών»

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής ο οποίος θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξει όλα τα δημοσιεύματα και να διενεργήσει έρευνα από πού διέρρευσαν στιχομυθίες. Η συγκεκριμένη διαρροή συνιστά έως και ποινικό αδίκημα, και πρέπει να προχωρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ν. Κακλαμάνης, αν η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας φτάσει σε πρόσωπα που ευθύνονται για τις διαρροές αυτές.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόαση του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

«Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «διάλογο- προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση» πράξη που «πέραν την ποινικής διάστασης» αποτελεί «εξοργιστικό γεγονός» το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ.

Συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, ”πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”.

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε ”πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

ΠΑΣΟΚ: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό»

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνει ότι «το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν» και ότι «θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν».

«Και επαναλαμβάνουμε», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή». Αναφέρει ότι «το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151», σημειώνοντας ότι «θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». «Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;», ρωτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.