Στη-σύνοδο-των-g7-στη-Γαλλία-τον-Ιούνιο-θα-συμμετάσχει-ο-Τραμπ,-λέει-ο-Λευκός-Οίκος:-Τεχνητή-Νοημοσύνη-και-εμπόριο-στο-τραπέζι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G7 στη Γαλλία τον Ιούνιο, με στόχο να συζητήσει θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το εμπόριο και η καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Η συμμετοχή του Τραμπ δεν ήταν δεδομένη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του προς χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία για τη μη στήριξή τους στην προσπάθεια των ΗΠΑ για τον έλεγχο της κατάστασης στο Ιράν.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η σύνοδος των G7 δεν αναμένεται να φέρει υπογεγραμμένες συμφωνίες, αλλά στοχεύει στη δημιουργία κοινού πλαισίου και συναίνεσης για μελλοντικές συμφωνίες. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Εβιάν-λε-Μπαιν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, και πέρα από την πιθανή συζήτηση για το Ιράν, ο Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά θέματα.

Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται:

– Η σύνδεση της αμερικανικής βοήθειας με το εμπόριο με στόχο αμοιβαία οφέλη για επενδυτές και χώρες υποδοχής.

– Η προώθηση της υιοθέτησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ.

– Η μείωση του κινεζικού ελέγχου στις αλυσίδες προμήθειας κρίσιμων ορυκτών.

– Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της παράνομης μετανάστευσης.

– Η προώθηση των αμερικανικών εξαγωγών, η μείωση των ρυθμιστικών εμποδίων και η αύξηση της παραγωγής ενέργειας, κυρίως ορυκτών καυσίμων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συχνός στόχος του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, φέρεται να προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο σε επίσημο δείπνο μετά τη σύνοδο στο Παλάτι των Βερσαλλιών, με στόχο να ενισχύσει τη διμερή σχέση, ωστόσο δεν είναι ακόμα σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρευρεθεί σε αυτό.

Η σύνοδος διεξάγεται ενώ η ένταση στο Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις των ΗΠΑ με σχεδόν όλους τους συμμάχους στη G7 και ευρύτερα. Παρά το γεγονός πως ως τα μέσα Ιουνίου οι αντιμαχόμενες πλευρές μπορεί να έχουν καταλήξει σε κάποια συμφωνία, ορισμένη ένταση αναμένεται να παραμείνει.

Την Τρίτη, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε την ανάγκη επιβολής περισσότερων κυρώσεων κατά της «ιρανικής τρομοκρατίας» και της χρηματοδότησής της, ζητώντας τη συνεργασία των G7: «Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί να δράσετε όλοι μαζί», είπε. «Καλούμε όλους τους συμμάχους και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσουν το καθεστώς κυρώσεων για να περιορίσουμε τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που τροφοδοτούν τη στρατιωτική μηχανή του Ιράν και να επιστρέψει αυτό το χρήμα στον ιρανικό λαό».