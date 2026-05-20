Σχοινάς στον ΣΚΑΪ: Πιστεύω τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι – Ούτε ευρώ στα λαμόγια

Στην υπόθεση της συμμορίας στα Βορίζια, που φέρεται να τρομοκρατούσε κατοίκους και να εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κάνοντας λόγο για ένα «σαθρό και τρύπιο σύστημα» που πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων.

Όπως είπε, «πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο», περιγράφοντας μια κατάσταση που – όπως τόνισε – αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων.

«Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως «το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου», υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωρά η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες.

«Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα πολύ δύσκολο έργο» και ίσως «μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας».

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ακόμη ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κλείσει οριστικά ο κύκλος των παράνομων επιδοτήσεων και των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν τα κενά του προηγούμενου συστήματος.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αστυνομία, εισαγγελείς και δικαστικές Αρχές κάνουν ήδη τη δουλειά τους, ενώ το υπουργείο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός νέου, διαφανούς μηχανισμού πληρωμών.

Ο υπουργός έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 «πεντακάθαρη», όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τους αγρότες αλλά και προς όσους εκμεταλλεύονταν το παλιό καθεστώς.

«Οι πραγματικοί δικαιούχοι, αυτοί που μοχθούν στο χωράφι και στο κοπάδι, θα πληρωθούν και θα δικαιωθούν για τον κόπο τους», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση:

«Τα κυκλώματα, οι επιτήδειοι και τα λαμόγια που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ».

