Το-Μουντιάλ-των-104-αγώνων-ξυπνά-το-τέρας-του-διαδικτυακού-στοιχήματος

Το μεγάλο στοίχημα της Bally’s Intralot (BYLOT) ίσως τελικά να μην είναι η συγχώνευση. Ούτε καν οι συνέργειες. Το πραγματικό σημείο που μπορεί να τονώσει την επενδυτική εξίσωση βρίσκεται στο ίδιο το Μουντιάλ του 2026 (United 2026), ένα γεγονός που ξεκινά σε 22 μέρες και σήμερα, με την αγορά να δείχνει να μην έχει καταλάβει ακόμα την επίδραση που μπορεί να έχει πάνω στη κερδοφορία του ομίλου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το Μουντιάλ μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια διοργάνωση τεράστιας κλίμακας για τη βιομηχανία του στοιχήματος.

Από τους 64 αγώνες του Κατάρ περνάμε στους 104 αγώνες, δηλαδή σε αύξηση περίπου 62,5% στο συνολικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Η διάρκεια ανεβαίνει στις 39 ημέρες, οι ομάδες γίνονται 48 και το τουρνουά επιστρέφει στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του βορείου ημισφαιρίου, εκεί όπου παραδοσιακά εκτοξεύεται η συμμετοχή των παικτών στο στοίχημα.

Το κρίσιμο όμως για τη Bally’s Intralot είναι ότι η εταιρεία του 2026 δεν θυμίζει πλέον την παλιά Intralot που η αγορά είχε μάθει να αντιμετωπίζει κυρίως ως εταιρεία τεχνολογίας λοταρίας. Μετά την ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive, η κατανομή των εσόδων άλλαξε δραστικά. Σήμερα το 72,5% των pro forma εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες απευθείας στον τελικό πελάτη, ενώ το διαδικτυακό παιχνίδι και το αθλητικό στοίχημα αντιπροσωπεύουν πλέον το 45,2% του συνολικού pro forma κύκλου εργασιών.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η γεωγραφική μετατόπιση του ομίλου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μετατρέπεται πλέον στη μεγαλύτερη αγορά της Bally’s Intralot, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 61,5% των pro forma εσόδων.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το … χρήμα.

Η βρετανική αγορά, όπου το ποδόσφαιρο είναι “θρησκεία”, θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές παγκοσμίως στο ζωντανό στοίχημα ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο λειτουργεί ουσιαστικά ως η βασική πηγή τζίρου για τις περισσότερες πλατφόρμες στοιχήματος. Το Μουντιάλ του 2026 δημιουργεί έναν σχεδόν αδιάκοπο κύκλο στοιχηματικής δραστηριότητας επί 39 ημέρες, με καθημερινή ροή αγώνων, πολύ υψηλή τηλεθέαση και τεράστια συμμετοχή μέσω κινητών τηλεφώνων.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήρθαν μάλιστα να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτό το αφήγημα. Ο όμιλος εμφάνισε έσοδα €268,1 εκατ. και προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ., με το περιθώριο κερδοφορίας να ανεβαίνει στο 37,4%, καθώς η πλήρης ενοποίηση της Bally’s International Interactive αλλάζει πλέον αισθητά την ποιότητα και τη δυναμική των εσόδων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισαν να κινούνται με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας άνοδο +10,5% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα προκαταρκτικά έσοδα του Απριλίου εμφανίζονται αυξημένα κατά +11,5% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό πρακτικά αποκαλύπτει ότι η Bally’s Intralot μπαίνει στο Μουντιάλ έχοντας ήδη ισχυρή οργανική επιτάχυνση πριν ακόμη ξεκινήσει η μεγάλη καλοκαιρινή έκρηξη στο στοίχημα.

Προσοχή, εδώ ίσως βρίσκεται η μεγάλη ευκαιρία του betting boom που δεν έχει αποτιμηθεί από την αγορά.

Η διοίκηση έχει επαναβεβαιώσει πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA περίπου €422 εκατ. το 2026, παρότι μέσα στις εκτιμήσεις έχει ήδη απορροφηθεί ένα τεράστιο σοκ περίπου €95 εκατ. από τη νέα βρετανική φορολογία. Το πλάνο στηρίζεται σε περίπου €35 εκατ. εξοικονομήσεις κόστους και διαφημιστικών δαπανών, €15 εκατ. συνέργειες και περίπου €34 εκατ. οργανική ανάπτυξη.

Το Μουντιάλ όμως δεν παίζει μπάλα μέσα σε αυτά τα νούμερα.

Το δεδομένο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις οι διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες εμφανίζουν συνήθως: πολύ ισχυρή αύξηση ενεργών παικτών, μεγαλύτερη συχνότητα στοιχηματισμού, έντονη άνοδο στο ζωντανό στοίχημα και αυξημένη μεταφορά παικτών προς τα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Σε προηγούμενα Euro και Μουντιάλ αρκετές μεγάλες πλατφόρμες εμφάνισαν αύξηση στοιχηματικού τζίρου από +25% έως +40% σε σχέση με μια κανονική καλοκαιρινή περίοδο. Το Μουντιάλ του 2026 όμως είναι αισθητά μεγαλύτερο και πιθανότατα θα λειτουργήσει με πολύ πιο εκρηκτικούς ρυθμούς μέσα στη βιομηχανία του online betting.

Η αύξηση των αγώνων από 64 σε 104 μεταφράζεται σε περίπου +62,5% περισσότερες στοιχηματικές “ευκαιρίες”. Δεν είναι όμως μόνο ο αριθμός των αγώνων. Είναι και η διάρκεια των 39 ημερών, η καθημερινή ροή αγώνων χωρίς μεγάλα κενά, η συμμετοχή 48 χωρών και κυρίως η διεξαγωγή σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, κάτι που κρατά τις ώρες μετάδοσης εξαιρετικά εμπορικές για τη βρετανική αγορά.

Πολλά παιχνίδια θα ξεκινούν αργά το απόγευμα ή βράδυ ώρα Ευρώπης, δηλαδή ακριβώς στις ώρες όπου κορυφώνεται παραδοσιακά η δραστηριότητα των online παικτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το live betting αποδίδει πολύ υψηλότερους τζίρους όταν ο χρήστης παρακολουθεί τον αγώνα σε “prime time” και όχι μεσημεριανές ή μεταμεσονύχτιες ώρες όπως συνέβη σε προηγούμενες διοργανώσεις. Πάμε λοιπόν παρακάτω, όπου γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η υπόθεση για τη Bally’s Intralot.

Ο όμιλος έχει πλέον περίπου το 61,5% των pro forma εσόδων του να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σχεδόν το μισό revenue mix αφορά διαδικτυακό παιχνίδι και αθλητικό στοίχημα. Αυτό σημαίνει ότι το φετινό Mundial πέφτει ακριβώς πάνω στο κομμάτι όπου πλέον η Bally’s Intralot βγάζει τη μεγαλύτερη ένταση ανάπτυξης και τα πιο ποιοτικά έσοδα, δηλαδή στο διαδικτυακό στοίχημα και στις ψηφιακές δραστηριότητες της βρετανικής αγοράς.

Αν κάποιος επιχειρήσει να κάνει μια πιο επιθετική αλλά ρεαλιστική ανάγνωση των αριθμών, τότε το σενάριο αρχίζει να αποκτά πολύ μεγαλύτερο βάθος.

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου δείχνει ήδη ισχυρή επιτάχυνση στις online δραστηριότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, πριν ακόμη εμφανιστεί η επίδραση του Μουντιάλ. Αν πάνω σε αυτή τη βάση προστεθεί ένα ξέσπασμα στοιχηματικής δραστηριότητας της τάξης του +30% έως +45% κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, τότε δεν είναι υπερβολικό να εκτιμήσει κανείς ότι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο μπορεί να εμφανίσουν σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία από αυτή που σήμερα περιμένει η αγορά.

Και εδώ μπαίνει το θέμα της λειτουργικής μόχλευσης.

Στις διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχήματος, η υποδομή, οι άδειες, τα συστήματα και μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργούν ήδη σε σταθερή βάση. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο τζίρος αυξάνεται απότομα, ένα αρκετά μεγάλο μέρος των επιπλέον εσόδων περνάει σχεδόν απευθείας στην καθαρή κερδοφορία.

Με βάση το σημερινό μέγεθος της Bally’s Intralot και τη νέα έκθεση που έχει αποκτήσει στη βρετανική αγορά online betting, μια επίδραση της τάξης των €75-90 εκατ. σε πρόσθετα έσοδα μέσα στη διάρκεια του Μουντιάλ δεν μοιάζει υπερβολική αν η διοργάνωση κινηθεί στους ρυθμούς που περιμένει η παγκόσμια αγορά στοιχήματος.

Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο: μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας αφορά διαδικτυακό στοίχημα υψηλής συχνότητας και κυρίως live betting, όπου τα περιθώρια και η ένταση συμμετοχής είναι αισθητά υψηλότερα σε σχέση με ένα παραδοσιακό pre-game στοίχημα.

Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση στην κερδοφορία μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από αυτή που δείχνει αρχικά ο τζίρος. Υπό την προϋπόθεση ότι η στοιχηματική δραστηριότητα κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, δεν θα ήταν παράλογο να εμφανιστεί μια πρόσθετη ώθηση της τάξης των €30-45 εκατ. σε λειτουργική κερδοφορία μέσα στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2026.

Γιατί όταν η αγορά βλέπει guidance περίπου €422 εκατ. EBITDA μετά από φορολογικό σοκ σχεδόν €95 εκατ. στη Βρετανία, αλλά στη διάρκεια του καλοκαιριού αρχίσουν να εμφανίζονται εκτιμήσεις για EBITDA προς τα €450 εκατ. ή και υψηλότερα, τότε αρκετοί θα αρχίσουν να κοιτούν τη μετοχή με πολύ πιο τσακίρικο μάτι.

Ειδικά σε μια εταιρεία που μέχρι σήμερα συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έντονο discount λόγω δανεισμού, φορολογίας και αβεβαιότητας από τη συγχώνευση.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης το σημείο κλειδί είναι η ανοδική διάσπαση της γραμμής αντίστασης “R1” στα €1,144. Ανοδική καταστρατήγησή του είναι ικανή να ωθήσει τη μετοχή πάνω από τα €1,20 με €1,24 ευρώ με στόχο τα €1,30.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 20, 2026