Τρία-τάνκερ-με-6-εκατομμύρια-βαρέλια-πετρελαίου-βγήκαν-από-το-Ορμούζ-την-Τετάρτη,-κατευθύνονται-σε-Κίνα-και-Νότια-Κορέα

Τρία υπερδεξαμενόπλοια διέσχισαν την Τετάρτη τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που προορίζεται για την ασιατική αγορά, μετά από αναμονή μεγαλύτερη των δύο μηνών στον Κόλπο, ενώ ένα ακόμη πλοίο εισερχόταν στην περιοχή, σύμφωνα με δεδομένα μεταφορών της LSEG και της Kpler.

Τα πλοία αυτά συγκαταλέγονται στα ελάχιστα υπερδεξαμενόπλοια που εγκατέλειψαν τον Κόλπο αυτόν τον μήνα μέσω διαδρομής που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ, από όπου συνήθως περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και ενέργειας.

Το νοτιοκορεατικής σημαίας VLCC Universal Winner, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια κουβετιανού αργού φορτωμένα στις 4 Μαρτίου, εξέπλευσε από τον δίαυλο μετά την αναχώρηση δύο κινεζικών δεξαμενόπλοιων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler, το πλοίο κατευθύνεται στο Ουλσάν, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη διυλιστική εταιρεία της Νότιας Κορέας, SK Energy, για εκφόρτωση στις 9 Ιουνίου. Η εταιρεία SK Energy αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επέτρεψαν σε περισσότερα από 25 σκάφη, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα, να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία – μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά πλοία – διέσχισαν τα Στενά», αναφέρει το Ναυτικό των Φρουρών σε ανάρτησή του στο X, επισημαίνοντας ότι τα πλοία πέρασαν μετά από «συντονισμό και ασφάλεια που παρείχε το Ναυτικό των Φρουρών».

Κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα

Πριν τον πόλεμο, η κίνηση στο Στενό κυμαινόταν από 125 έως 140 διελεύσεις ημερησίως, με 20.000 ναυτικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά τις 28 Φεβρουαρίου σε εκατοντάδες πλοία. Τις τελευταίες ημέρες, η διέλευση περιλαμβάνει περίπου 10 πλοία την ημέρα, κυρίως εμπορικά και χημικά δεξαμενόπλοια, ενώ τα δεξαμενόπλοια αργού αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Ο οργανισμός συλλογής πληροφοριών και θαλάσσιου συντονισμού (Joint Maritime Information Center), υπό την ηγεσία του αμερικανικού Ναυτικού, σημείωσε ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον παραμένει υψηλού κινδύνου λόγω πρόσφατων επιθέσεων στην περιοχή, ενώ έχουν καταγραφεί πολλαπλές περιπτώσεις εχθρικών παρεμβολών και επιθετικών ενεργειών από ιρανικές μονάδες τις τελευταίες 48 ώρες.

Σύμφωνα με ενώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εκατοντάδες πλοία εξακολουθούν να μην μπορούν να περάσουν τον δίαυλο, και σε περίπτωση επιστροφής σε κανονικές συνθήκες πλοήγησης, η κίνηση αυτή θα αποτελέσει σοβαρό ναυτιλιακό κίνδυνο. Οι οδηγοί για τα πλοία αναφέρουν επιπλέον κινδύνους από επιθέσεις, drones, νάρκες, απρόβλεπτη συμφόρηση και περιορισμένη στρατιωτική εποπτεία.

Κινεζικά δεξαμενόπλοια

Το κινεζικής σημαίας VLCC Yuan Gui Yang, που φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού Basrah στις 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν την έναρξη του πολέμου, εξέπλευσε νωρίτερα την Τετάρτη και αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Σουιντόνγκ της πόλης Μαομίνγκ στις 4 Ιουνίου.

Το Ocean Lily, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού από Κατάρ και Ιράκ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, και αναμένεται να εκφορτώσει στο λιμάνι Κουανζού στις 5 Ιουνίου.