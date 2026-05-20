Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα» – «Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35», απαντά η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα», την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρίψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του Κόλπου.

«Ήμουν μία ώρα μακριά. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη για το Ιράν με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, όπου ενημερώθηκε για στρατιωτικές επιλογές και σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ περί αναστολής επίθεσης θεωρείται ένδειξη ότι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό.

«Το Ιράν έχει δύο ή τρεις ημέρες»

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη διαθέτει «δύο ή τρεις ημέρες» για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις.

Υποστήριξε επίσης ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί «αποστολή που αξίζει».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι «δεν είναι βέβαιος» για την πιθανότητα συμφωνίας, αν και θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι διαπιστώνονται εσωτερικές διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία και ότι η διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης παραμένει ασαφής.

Ο Βανς απέρριψε επίσης την κριτική που ασκήθηκε στον Τραμπ για δηλώσεις του σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στους Αμερικανούς πολίτες, λέγοντας στο CNN ότι ο πρόεδρος «έχει εντολή να ασχολείται με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα».

Απειλές από την Τεχεράνη για νέες καταρρίψεις αεροσκαφών

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη εάν οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρίπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35.

«Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions. Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35. With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 19, 2026

Ο Αραγτσί επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Congressional Research Service), σύμφωνα με την οποία έχουν χαθεί ή υποστεί ζημιές περίπου 42 αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων drones, από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.