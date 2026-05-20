Χατζηδάκης-στο-Βερολίνο:-Η-Ελλάδα-έχει-αναδειχθεί-σε-παράδειγμα-επιτυχίας

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βερολίνο, όπου συμφωνήθηκε η συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας στους τομείς έρευνας, τεχνολογίας, και γεωργίας

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συμφωνήθηκε η συνεργασία της Ελληνικής και της Γερμανικής Κυβέρνησης στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και στη γεωργία, με την αξιοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας καλών πρακτικών της Γερμανίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο» έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας! Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον παντού. Οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα μια χώρα σταθερότητας, αξιοπιστίας και προοπτικής, που έχει αφήσει πίσω της την εποχή της κρίσης και της αβεβαιότητας.

Στις συναντήσεις που είχα στο Βερολίνο επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, καθώς και τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων που έχουν δημιουργηθεί. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια την ίδια πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα και οι πολίτες να βλέπουν ολοένα και περισσότερο τα οφέλη αυτής της προόδου στην καθημερινότητά τους».

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών, Alexander Dobrindt, στην οποία επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη των δυο χωρών για τα θέματα της μετανάστευσης, καθώς και η διμερής τους συνεργασία για τα ίδια ζητήματα. Ο Έλληνας Αντιπρόεδρος σημείωσε σε αυτή τη συνάντηση ότι η Ελλάδα θα θέσει σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 12η Ιουνίου.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συναντήθηκε ακόμα με την Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Dorothee Bär. Ο Κωστής Χατζηδάκης πρότεινε και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, η οποία θα συντελέσει στην υιοθέτηση από την Ελληνική πλευρά πρακτικών που εφαρμόζονται στη Γερμανία και που μπορούν να αναβαθμίσουν την έρευνα και να προωθήσουν τη σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις.

Επίσης, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Alois Rainer, κατά την οποία συμφωνήθηκε να γίνει μια μικτή ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθούν ιδέες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του ελληνικού γεωργικού τομέα.

Δεδομένου ότι τελευταία στιγμή προέκυψε κώλυμα λόγω ασθενείας της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας, Katherina Reiche, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Dr. Thomas Steffen. Στη συνάντηση συζητήθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Από την πλευρά του ο Γερμανός Υφυπουργός επεσήμανε ότι η Γερμανία έχει να διδαχθεί από την πορεία οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, οι προκλήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισκέφτηκε ακόμα το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Bundestag, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε σύντομη συνομιλία με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz, με τον Επικεφαλής της Γερμανικής Καγκελαρίας, Thorsten Frei, καθώς και με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU, Jens Spahn. Επίσης, είχε γεύμα εργασίας με Γερμανούς βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU και του CSU.

Tέλος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

Yπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη διοργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Hanns Seidel.