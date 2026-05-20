Ψάλτης (Alpha Bank): Έργα εκτός RRF θα περάσουν σε τραπεζική χρηματοδότηση – Χτίζουμε νέο τραπεζικό μοντέλο

Υψηλότερα οργανικά έσοδα με ώθηση από την ισχυρότερη επίδοση των εσόδων από προμήθειες παρουσίασε η Alpha Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα να ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών.

Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν περαιτέρω, φτάνοντας στα 140 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για 126 εκατ. ευρώ, με υψηλότερη συνεισφορά από το investment banking και το bancassurance, ενώ το asset management εξελίσσεται σε βασικό «αιμοδότη». Τα επιτοκιακά έσοδα παρά τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες (επίδραση 6 εκατ. ευρώ) κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ήτοι στα 416 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον CFO του ομίλου Alpha, κ. Βασίλη Κοσμά, η αυξημένη έκθεση του ισολογισμού σε κυμαινόμενου επιτοκίου χορηγήσεις ενισχύει σταδιακά το πλαίσιο ευαισθησίας της τράπεζας. Όπως ανέφερε, η ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους παραμένει στα 20 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε μεταβολή 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια, με τάση ήπιας περαιτέρω ενίσχυσης στα επόμενα τρίμηνα. Ο ίδιος απέδωσε την εξέλιξη αυτή τόσο στην ισχυρή ανάπτυξη του wholesale lending όσο και στη σταδιακή μείωση του hedging που είχε υιοθετήσει η τράπεζα σε προηγούμενο περιβάλλον επιτοκίων. Όπως επισημάνθηκε, το ποσοστό fixed – rate στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχει υποχωρήσει στο 71% από 84%, ενώ η τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Από την άλλη, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας πιέστηκαν λόγω υψηλότερων έκτακτων εξόδων (43 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ. Αναλυτές τοποθετούσαν τον πήχη στα 199 εκατ. ευρώ κατά μέσο, με one offs της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ. Ευρύτερα, η διοίκηση καθοδηγεί για κέρδη ανά μετοχή κατά 11% υψηλότερα τη φετινή χρονιά έναντι του 2025, ήτοι στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα που έχει ενσωματώσει μερίδα αναλυτών.

Η Alpha έλαβε πρόβλεψη σχετικά με το πρόγραμμα εξόδου προσωπικού, συνολικού κόστους 47 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή 351 εργαζομένων, με την εξοικονόμηση να υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα λοιπά αποτελέσματα τριμήνου επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενες προσαρμογές αποτίμησης (Nexi) και πρόσθετες προβλέψεις σε δραστηριότητες του εξωτερικού (Ρουμανία).

Να σημειωθεί πως υπήρξε ζημιά από τροποποίηση όρων δανείων 32 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω αναδιαρθρώσεων συγκεκριμένων ανοιγμάτων λιανικής. Παράλληλα, στις προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ενσωματώθηκε σενάριο πώλησης με πιθανότητα 100% για χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, οδηγώντας σε καθαρό κέρδος 14 εκατ. ευρώ στη γραμμή απομειώσεων δανείων. Το αποτέλεσμα προήλθε κυρίως από αναστροφή απομειώσεων ύψους 15 εκατ. ευρώ σε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, ενώ υπήρξε ζημία 1 εκατ. από την περίμετρο του χαρτοφυλακίου «Athena». Επιπλέον, για να αποτυπωθεί η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι αυξημένοι δυνητικοί κίνδυνοι, η σταθμισμένη πιθανότητα των τριών εναλλακτικών σεναρίων επικαιροποιήθηκε από 60% στο βασικό, 20% στο δυσμενές και 20% στο ευνοϊκό σε 60% – 25% – 15% αντιστοίχως, καταλήγοντας σε αύξηση των ζημιών απομείωσης κατά 10 ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση ως προς τα «κανάλια» μετάδοσης της κρίσης στην Μ. Ανατολή στην ελληνική οικονομία. Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία εισέρχεται στην τρέχουσα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας από ισχυρότερη αφετηρία σε σχέση με το παρελθόν, επικαλούμενος τη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τους ρυθμούς ανάπτυξης που εξακολουθούν να υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία συνδέονται κυρίως με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, το αυξημένο κόστος μεταφορών και logistics, τις πιθανές επιδράσεις στον τουρισμό και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις και τα risk premia.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να καθυστερήσει επενδυτικές αποφάσεις και να επηρεάσει την ταχύτητα απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά καθώς το 2026 αποτελεί το τελευταίο έτος υλοποίησής του.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μ. Ανατολή στη ζήτηση για νέες χρηματοδοτήσεις, ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι η εικόνα παραμένει μέχρι στιγμής ανθεκτική, καθώς αρκετά επενδυτικά projects που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζουν να «τρέχουν» υπό την πίεση χρονικών προθεσμιών. Όπως ανέφερε, μέρος των έργων που δεν θα καλυφθούν τελικά από πόρους του RRF εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από το τραπεζικό σύστημα, στηρίζοντας βραχυπρόθεσμα τη ζήτηση για δανεισμό.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι ο αυξημένος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού και η πιθανή είσοδος περισσότερων κομμάτων στην εκλογική διαδικασία χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση θα μπορούσαν, θεωρητικά, να μειώσουν το όριο που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πρόσθεσε πάντως ότι οι πελάτες της τράπεζας εστιάζουν αυτή τη στιγμή περισσότερο στις διεθνείς γεωπολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις παρά στις εγχώριες πολιτικές διεργασίες.

Σε επίπεδο προοπτικών ομίλου, ο κ. Ψάλτης επισήμανε πως το πλήρες όφελος από τις συνέργειες μέσω των οντοτήτων που περνούν υπό τη σκέπη της Alpha αναμένεται να αποτυπωθεί από το 2027 και μετά. Ειδική αναφορά έκανε στο corporate και investment banking μοντέλο της τράπεζας, σημειώνοντας ότι η Alpha επιχειρεί να αυξήσει το «share of wallet» των πελατών της, επεκτείνοντας τη σχέση πέρα από τον παραδοσιακό δανεισμό προς υπηρεσίες όπως trade finance, structured products, transaction banking και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την εξαγορά της Axia Ventures ως βασικό πυλώνα για τη δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης πλατφόρμας investment banking και capital markets σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στρατηγική ανάπτυξης του wealth management, περιγράφοντας τη μετάβαση από ένα «transaction-led retail model» σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού με μεγαλύτερη έμφαση στην επαναλαμβανόμενη βάση προμηθειών. Όπως ανέφερε, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τη διείσδυση επενδυτικών προϊόντων, discretionary mandates, asset management και private banking υπηρεσιών μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα καλύπτει Ελλάδα, Κύπρο και offshore δραστηριότητες. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την εξαγορά της Alpha Trust, την οποία χαρακτήρισε στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας στο asset και wealth management. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή διευρύνει τη βάση πελατών υψηλής καθαρής θέσης, ενισχύει τις δυνατότητες σε αμοιβαία κεφάλαια και εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα και προσθέτει δραστηριότητες υψηλότερων περιθωρίων προμηθειών.

Η πιστωτική επέκταση, διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, με στόχο για 2,5 δισ. ευρώ φέτος. Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν στα 3,215 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,981 δισ. αφορούσαν επιχειρηματικά δάνεια. Να σημειωθεί πως η Alpha έχει προβεί σε αναδρομική αλλαγή λογιστικής πολιτικής ως προς την παρουσίαση των δανειακών υποχρεώσεων εξασφαλισμένων με εγγυήσεις (Collateralised Loan Obligations), οι οποίες ταξινομούνται, πλέον, στα δάνεια αντί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, ο κ. Κοσμάς σημείωσε πως η αύξηση του διεθνούς δανειακού χαρτοφυλακίου οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της AstroBank από τα τέλη του 2025, με την υποκείμενη τάση ανάπτυξης να παραμένει θετική και στο 2026. Όπως ανέφερε ο CFO του ομίλου, το διεθνές χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε περαιτέρω κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως μέσω της δραστηριότητας στην Κύπρο αλλά και μέσω θέσεων σε syndicated χρηματοδοτήσεις στην Κεντρική Ευρώπη, σε συνεργασία μεταξύ άλλων και με την UniCredit.

Η τράπεζα κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίου άνω του 0,3%, με τον δείκτη Fully Loaded CET1 να υποχωρεί από το 15% στο 14,7% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος 38 μονάδων βάσης στο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από την επιτάχυνση της απόσβεσης των φορολογικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η αύξηση προήλθε από την θετική συνεισφορά της οργανικής κερδοφορίας του τριμήνου κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αρνητική ήταν η επίπτωση κατά 12 μονάδες βάσης από τις συναλλαγές του τριμήνου (σχετιζόμενες κυρίως με τις πρόσφατες εξαγορές) και κατά 12 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία.