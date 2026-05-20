Ψάλτης-(alpha-bank):-Ισχυρό-ξεκίνημα-2026,-διψήφια-άνοδος-εσόδων-και-επιτάχυνση-στρατηγικών-εξαγορών

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2026 με ισχυρή λειτουργική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων, οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι παρά το αυξημένο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον αβεβαιότητας.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε ότι το α’ τρίμηνο αποτελεί σταθερή αφετηρία για την επίτευξη των προβλέψεων του έτους, σημειώνοντας πως η τράπεζα «λειτουργεί με πλήρη ισχύ». Κεντρικό ρόλο στη θετική εικόνα έχει η στρατηγική μετάβαση προς ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων, μέσω συνεργασιών και εξαγορών.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Alpha Bank κατέγραψε αύξηση βασικών εσόδων κατά 11,5%, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τελική κερδοφορία επηρεάστηκε από έκτακτες επιβαρύνσεις που αφορούν αποκλειστικά την τρέχουσα περίοδο και δεν σχετίζονται με τη βασική λειτουργική δραστηριότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, με εφάπαξ κόστος 47 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενο μελλοντικό όφελος 15 εκατ. ευρώ, καθώς και αρνητική συνεισφορά 6 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες. Όπως διευκρίνισε ο CFO της τράπεζας, Βασίλης Κοσμάς, έχουν ήδη ληφθεί διορθωτικά μέτρα ώστε να αντισταθμιστούν οι επιδράσεις αυτές και να διασφαλιστεί ο ετήσιος στόχος για κέρδη ύψους 950 εκατ. ευρώ και 0,40 δολάρια ανά μετοχή.

Στρατηγικά, η Alpha Bank δίνει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφοροποίησης των εσόδων μέσω της ανάπτυξης μη τραπεζικών δραστηριοτήτων και στοχευμένων εξαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο. Η διοίκηση επισημαίνει ότι κάθε συναλλαγή αξιολογείται με γνώμονα τη συνεισφορά της στην κερδοφορία και την ενίσχυση των προμηθειών, καθώς και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε σειρά κινήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ασφαλειών, της διαχείρισης περιουσίας και του factoring. Η εξαγορά της Flexfin ενισχύει τη θέση της στον τομέα του factoring για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η AstroBank αναβαθμίζει σημαντικά την παρουσία της στην Κύπρο, αυξάνοντας καταθέσεις και δάνεια σε επίπεδα άνω του 60% και 70% αντίστοιχα.

Παράλληλα, μέσω της AXIA, η Alpha Bank ενισχύει την παρουσία της στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, ενώ η συνεργασία στον ασφαλιστικό κλάδο μεταξύ Universal Life και Altius Insurance δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο. Η απόκτηση της πλειοψηφικής συμμετοχής στην Alpha Trust Holdings ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα στη διαχείριση κεφαλαίων και επενδύσεων.

Η διοίκηση σημειώνει ότι το 2026 λειτουργεί ως μεταβατικό έτος ενσωμάτωσης των πρόσφατων εξαγορών, με την πλήρη θετική τους επίδραση να αναμένεται από το 2027 και μετά. Στο ίδιο πλαίσιο, η τράπεζα υπογραμμίζει τη στρατηγική της στόχευση στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πλατφόρμας που συνδυάζει τραπεζικές και μη τραπεζικές υπηρεσίες.

Σε επίπεδο μερισματικής πολιτικής, η Alpha Bank έχει αυξήσει το payout ratio στο 55% για το 2025, με συνολικές διανομές 519 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των διανομών, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία των κερδών.

Συνολικά, η τράπεζα εμφανίζεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, η διεύρυνση των πηγών εσόδων και η αυξημένη ανταμοιβή των μετόχων συνθέτουν τον βασικό άξονα της στρατηγικής της.