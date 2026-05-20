Allwyn – ΟΠΑΠ: Νέο χαμηλό 4ετίας και υποβάθμιση από JP Morgan — η μόχλευση χτυπά την αποτίμηση

Δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η μετοχή έχει σπάσει ακόμη και το αρνητικό σενάριο της Citi, έχει χάσει την επενδυτική βαθμίδα-σύσταση μιας μεγάλης αμερικανικής τράπεζας, και η μόχλευση αποδεικνύεται χειρότερη απ’ όσο φοβόταν η αγορά. Η ανακοίνωση του πρώτου τριμήνου στις 4 Ιουνίου έρχεται σε ένα ήδη βεβαρημένο κλίμα.

Όταν, στα τέλη Μαρτίου, η Marble Bar Asset Management άνοιγε την πρώτη short θέση που καταγράφηκε ποτέ στη μετοχή και η τιμή υποχωρούσε προς τα 14 ευρώ, το ερώτημα ήταν αν η αγορά είχε βρει πάτο στο αρνητικό σενάριο της Citi. Η απάντηση, δύο μήνες αργότερα, είναι κατηγορηματική: όχι. Η μετοχή της Allwyn υποχώρησε στα 12,05 ευρώ, σημειώνοντας νέο χαμηλό 4ετίας, διαπραγματευόμενη πλέον σταθερά κάτω από το επίπεδο των 14 ευρώ που η Citi είχε ορίσει ως bear case.

Με απλά μαθηματικά, η εικόνα είναι σκληρή. Από τα ~19 ευρώ της ημέρας που η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνένωση, η μετοχή έχει χάσει περίπου το 37% της αξίας της. Και — το πιο ανησυχητικό για όσους πίστεψαν ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα σταθεροποιούσε την τιμή — από το επίπεδο των ~13,93 ευρώ του τέλους Μαρτίου η πτώση συνεχίστηκε κατά ένα επιπλέον ~13%. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν λειτούργησε ως κατώτατο όριο· λειτούργησε ως ενδιάμεσος σταθμός προς τα κάτω. Το χαμηλό του 52week εύρους βρίσκεται πλέον στα 12,05 ευρώ, με το ανώτατο στα 20,92 ευρώ — μια απόσταση που αποτυπώνει με ωμό τρόπο πόσο έχει απομακρυνθεί η μετοχή από την «παλιά» της ταυτότητα.

Το χτύπημα της JP Morgan: από «overweight» σε «neutral»

Το πιο καθοριστικό αρνητικό γεγονός της περιόδου δεν ήρθε από κάποιο hedge fund, αλλά από έναν από τους πιο σοβαρούς θεσμικούς αναλυτές της μετοχής. Η J.P. Morgan υποβάθμισε την Allwyn σε «neutral» από «overweight», περικόπτοντας την τιμή-στόχο λόγω ανησυχιών για τη μόχλευση.

Η ουσία της υποβάθμισης χτυπά ακριβώς στην καρδιά του επενδυτικού στοιχήματος. Παρότι η τράπεζα αναγνωρίζει ότι το νέο σχήμα είναι καλύτερα τοποθετημένο για ανάπτυξη εσόδων σε σχέση με τον αυτόνομο ΟΠΑΠ, εκτιμά ότι αυτά τα θετικά αντισταθμίζονται από την υψηλή μόχλευση, την πολυπλοκότητα του ομίλου, το περιορισμένο ιστορικό στις αγορές μετοχών και μια απαιτητική αποτίμηση. Και εδώ είναι το κρίσιμο νούμερο: η μόχλευση εκτιμάται στις 3,4 φορές για το 2026, έναντι μέσου όρου κλάδου 2,7 φορές, και δεν αναμένεται να φτάσει τον στόχο των 2,5 φορών πριν από το 2028 ή το 2029.

Με άλλα λόγια, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA δεν είναι απλώς πάνω από τον στόχο — είναι πάνω και από τον μέσο όρο του ίδιου του κλάδου, με ορίζοντα αποκλιμάκωσης που εκτείνεται έως και τρία χρόνια μπροστά. Για μια μετοχή που επί δεκαετίας πουλούσε στους Έλληνες επενδυτές το αφήγημα της ασφάλειας και της υψηλής μερισματικής απόδοσης, η μετάβαση σε ένα προφίλ μοχλευμένου, σύνθετου, διεθνούς ομίλου με τριετή ορίζοντα απομόχλευσης είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που οι παραδοσιακοί κάτοχοι αναζητούσαν. Δεν προκαλεί έκπληξη που τα τεχνικά σήματα της μετοχής έχουν γυρίσει σε «Strong Sell».

Ακόμη και η επανεπένδυση «πάγωσε» στο κόκκινο

Ένα από τα λίγα σημεία που η διοίκηση παρουσίαζε ως απόδειξη εμπιστοσύνης ήταν η ειδική διανομή των 0,80 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης. Στην πράξη, όμως, ακόμη κι αυτή η κίνηση μετατράπηκε σε παγίδα για όσους τη στήριξαν. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση ορίστηκε στα 13,47 ευρώ, βάσει του μέσου σταθμισμένου όγκου (VWAP) των πέντε ημερών. Οι 3.172 μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα βρίσκονται σήμερα, με τη μετοχή κοντά στα 12 ευρώ, ήδη ζημιωμένοι κατά περίπου 11% σε λίγες μόλις εβδομάδες — μια υπενθύμιση ότι κάθε προσπάθεια στήριξης απορροφάται από την πτωτική δυναμική.

Παράλληλα, η έκδοση των νέων μετοχών διεύρυνε περαιτέρω τη βάση: ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε 806.782.473, από τα ~770,8 εκατ. της αρχικής μετασυγχωνευτικής δομής. Περισσότερες μετοχές, χαμηλότερη τιμή, και ένα free float που παραμένει στενό — ο συνδυασμός που κρατά τους θεσμικούς αγοραστές μακριά.

Το επόμενο ραντεβού: 4 Ιουνίου, χωρίς δίχτυ ασφαλείας

Η εικόνα γίνεται πιο επικίνδυνη αν προστεθεί το χρονικό στοιχείο. Στις 4 Ιουνίου η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 — τα πρώτα ως ενοποιημένο σχήμα Allwyn. Η μετοχή φτάνει σε αυτό το ραντεβού χωρίς κανένα από τα παλιά «δίχτυα ασφαλείας»: χωρίς το αφήγημα της αμυντικής μετοχής, χωρίς τη σύσταση αγοράς της JP Morgan, με τη μόχλευση υπό το μικροσκόπιο και με μια ανοιχτή short θέση να παραμένει στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε αρνητική έκπληξη στα μεγέθη ή στην καθοδήγηση για την απομόχλευση μπορεί να βρει μια αγορά ήδη προδιατεθειμένη αρνητικά.

Το συμπέρασμα δύο μήνες μετά τη συνένωση είναι δυσοίωνο: ο μεγαλύτερος εταιρικός μετασχηματισμός στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μέχρι στιγμής παραγάγει έναν νικητή που η αγορά αρνείται να επιβραβεύσει. Οι επενδυτές εισοδήματος έφυγαν, οι νέοι αγοραστές δεν έχουν εμφανιστεί, και πλέον ακόμη και κομμάτι του θεσμικού καλύμματος αποσύρεται. Όσοι στοιχημάτισαν πτωτικά τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής, δικαιώνονται.

Ι.Α.Φ