alpha-bank:-Αύξηση-εσόδων-11,5%-και-ανθεκτική-κερδοφορία-στο-α’-τρίμηνο

Ο δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 12,6%, με EPS στα 0,08 ευρώ. Στα 182 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά τα one-offs.

Με ισχυρή λειτουργική επίδοση εκκίνησε το α’΄ τρίμηνο του 2026 η Alpha Bank, καταγράφοντας διψήφια αύξηση βασικών εσόδων (+11,5%) και διατηρώντας ανθεκτική κερδοφορία, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Σύμφωνα με την εισηγμένη, η επίδοση του α’ τριμήνου επιβεβαιώνει τη μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο κερδοφορίας, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες (+29%) και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους (+5%).

Ειδικότερα, τα μεγέθη της Alpha Bank έχουν ως εξής:

Ο δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 12,6%, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €0,08.

Καθαρά κέρδη €221 εκατ. σε προσαρμοσμένη ή €182 εκατ. μετά τα one-offs

Διψήφια αύξηση εσόδων (+11,5% ετησίως)

Αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους (+0,7% τριμηνιαία, +5,3% ετησίως) και επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες (+2,7% τριμηνιαία, +29% ετησίως)

Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 0,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο, με εκταμιεύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση (+11%)

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά +18,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά +0,6% ή +0,3 δισ. ευρώ παρά τις εποχιακές εκροές

CET1 στο 14,7%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου +25 μ.β.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης, επίσης εντός καθοδήγησης

Οι στρατηγικές εξαγορές επιταχύνουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου, με αναμενόμενη αύξηση άνω του 9% στα κέρδη ανά μετοχή.

Επιβεβαίωση στόχων 2026 (€950 εκατ. κέρδη, €0,40 EPS

Ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να δημιουργούν σταθερές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξής μας. Τα κέρδη, επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και παραμένει σε τροχιά πλήρους επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026».

Ισχυρή δυναμική εσόδων με οδηγό τις προμήθειες

Το α’ τρίμηνο θέτει μια σταθερή βάση για την επίτευξη των στόχων του 2026, οι οποίοι επαναβεβαιώνονται από τη Διοίκηση, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας με κέρδη στα €182 εκατ., ή €221 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση. Παράλληλα η τράπεζα κατέγραψε ισχυρή άνοδο στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €139,7 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 29% σε ετήσια, αντανακλώντας τη διαρθρωτική ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της.

Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από προμήθειες επιχειρηματικής πίστης (+33%) και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (+29%), καθώς και από την αυξημένη συμβολή της επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένων των συναλλαγών M&A, η υποκείμενη δυναμική παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 23,1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της Τράπεζας προς ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων, και υποστηρίζοντας την επίτευξη του στόχου για έσοδα από προμήθειες κοντά στα €600 εκατ. το 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €416,3 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5,3% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη σταδιακή ενίσχυση που ξεκίνησε μέσα στο 2025 και υποστηριζόμενα από την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων και τα υψηλότερα έσοδα από ομόλογα.

Πειθαρχία κόστους και βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας

Στο σκέλος του κόστους, η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή επίδοση με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 39%, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €229,3 εκατ., μειωμένα κατά -1,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω χαμηλότερων γενικών και διοικητικών εξόδων από τρίτους, IT και φόρους τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους προσωπικού, ενώ οι αποσβέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Σε ετήσια βάση, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά +14,6%, αντανακλώντας υψηλότερο κόστος προσωπικού (+22,3%), γενικά έξοδα (+9,6%) και αποσβέσεις (+5,7%). Συνολικά, η εξέλιξη του κόστους επιβεβαιώνει τη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής βελτιστοποίησης δαπανών, με τις προσωρινές επιβαρύνσεις του τριμήνου να αντισταθμίζονται από διατηρήσιμα οφέλη, ενισχύοντας τη λειτουργική μόχλευση του Ομίλου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε κατά €0,5 δισ το α’ τρίμηνο κυρίως λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής ζήτησης, ενώ το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατέγραψε αύξηση 11% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα κεφάλαια πελατών τα οποία ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης καταθέσεων κατά €0,3 δισ. παρά τις εκροές του τραπεζικού συστήματος λόγω εποχικότητας και την ενίσχυση κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), ή -7,3% εξαιρουμένης μιας μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών με θετική συνεισφορά από τις καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων ύψους €0,2δις.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) διαμορφώθηκε στο 3,7%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk) ανήλθε σε 44 μονάδες βάσης. Τα αποτελέσματα του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από εφάπαξ κόστος €47 εκατ. από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης (VSS), στο οποίο συμμετείχαν περίπου 350 εργαζόμενοι, με αναμενόμενο όφελος για την Τράπεζα €15 εκατ., καθώς και από αρνητική συνεισφορά €6 εκατ. από συγγενείς εταιρείες.

Η στρατηγική αξία των εξαγορών στο Wealth Management & το Bancassurance

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική M&A, η Alpha Bank ολοκληρώνει μέσα στο 2026 δύο στοχευμένες συναλλαγές που ενισχύουν ουσιαστικά την παρουσία της Τράπεζας στο wealth management και το bancassurance, δύο τομείς με αυξανόμενη σημασία για τη διαφοροποίηση των εσόδων και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Η εξαγορά του 69,61% της Alpha Trust αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στη διαχείριση περιουσίας, με τα οφέλη που προκύπτουν από τη συναλλαγή να είναι πολλαπλά τόσο για το wealth όσο και για το asset management της Τράπεζας.

Πρώτον, διευρύνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AuM), ενώ παράλληλα ενισχύει την προσφορά προϊόντων της, επεκτείνοντας το φάσμα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων καθώς και των υπεράκτιων (offshore) δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών ιδιωτικής τραπεζικής (private banking).

Επίσης, έως τα τέλη του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εξαγορά της Universal Life και της Altius μετά και από την συγχώνευση των δύο. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει την παρουσία της Alpha Bank στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο, καθιστώντας την Τράπεζα έναν από τους τρεις κορυφαίους παίκτες της κυπριακής αγοράς και ενισχύοντας παράλληλα την προσφορά της Τράπεζας στους τομείς Ζωής, Γενικών ασφαλειών και Υγείας.

Παράλληλα, η Alpha Bank αποκτά πρόσβαση σε περισσότερους από 100.000 πελάτες και δίκτυο άνω των 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση, περίπου 23 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, με θετική συνεισφορά στα κέρδη ανά μετοχή της τάξης του ~2% και ενίσχυση του δείκτη RoTE κατά περισσότερες από 30 μ.β.