bloomberg:-Η-pepsico-θα-αυξήσει-τις-τιμές-στα-μικρά-σακουλάκια-με-πατατάκια

Η PepsiCo ετοιμάζεται να αυξήσει τις τιμές σε ορισμένες από τις μικρότερες συσκευασίες τσιπς της λόγω των υψηλότερων εξόδων στις ΗΠΑ, ανέφερε το - News την Τετάρτη.

Οι προγραμματισμένες αυξήσεις προκλήθηκαν από τα υψηλότερα έξοδα παραγωγής, διανομής και λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ και δεν αποτελούν άμεση απάντηση στον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών της ενέργειας, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο εκπρόσωπο της PepsiCo.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές κατά 10 έως 20 σεντς σε ορισμένες ατομικές σακούλες που τώρα πωλούνται στην τιμή των 2,69 δολαρίων τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι μικρότερες σακούλες, που συχνά πωλούνται ανά δύο για 1 δολάριο, αναμένεται επίσης να έχουν υψηλότερη τιμή, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

H αύξηση θα ισχύσει επίσης για έναν περιορισμένο αριθμό ατομικών προϊόντων από τα τέλη Ιουνίου, ανέφερε επίσης το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η PepsiCo δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η εταιρεία είχε ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της Wall Street τον Απρίλιο, εν μέρει χάρη στις μειώσεις τιμών για τα αλμυρά σνακ στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες Reuters