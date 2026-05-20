Coca Cola HBC: Το επενδυτικό μπαράζ και οι business στην Ελλάδα – 4 εργοστάσια και 22 γραμμές παραγωγής

Εμβληματικές επενδύσεις, ύψους πολλών εκατ. ευρώ, υλοποιεί η Coca Cola HBC στην Ελλάδα, χαράσσοντας τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο mega plant της Coca Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ο όμιλος εγκαινίασε τη νέα γραμμή παραγωγής PET ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογεί παράλληλα μια νέα επένδυση ύψους 31 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία υπερσύγχρονου logistics center στην Αττική με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

«Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα στο Σχηματάρι που αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στο είδος της και μια από τις μεγαλύτερες μονάδες της HBC σε τρεις ηπείρους» δήλωσε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΔΣ της Coca Cola HBC, Αναστάσης Δαυίδ, κάνοντας ειδική αναφορά στο ταξίδι της εταιρείας που ξεκίνησε πριν από 75 χρόνια, το 1951 από τη Νιγηρία, ωστόσο, όπως τόνισε, «ανδρώθηκε στη χώρα μας».

Παράλληλα, ανέφερε πως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca Cola στην Αφρική, ο όμιλος θα έχει παρουσία σε 43 χώρες και θα βρίσκεται στην καθημερινότητα 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

«Μέρος της ταυτότητας» του ομίλου η ελληνική αγορά

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, σημείωσε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας και της ανάπτυξης του ομίλου», με την ελληνική παραγωγική βάση να αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην ευρύτερη εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα της Coca-Cola HBC.

Η Coca Cola Τρία Έψιλον διαθέτει στην Ελλάδα τέσσερα εργοστάσια με 22 συνολικά γραμμές παραγωγής. Εκτός του mega plant στο Σχηματάρι, ο όμιλος λειτουργεί τρεις γραμμές παραγωγής στο Αίγιο όπου εμφιαλώνεται το νερό Αύρα, δύο γραμμές στο Ηράκλειο Κρήτης και μία γραμμή παραγωγής στην Αταλάντη.

Στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου λειτουργούν 16 γραμμές παραγωγής με δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας, ενώ απασχολούνται περίπου 400 εργαζόμενοι σε μόνιμες θέσεις εργασίας σε τρεις βάρδιες, καθώς και ακόμη 80 εποχικοί εργαζόμενοι. Η ετήσια παραγωγή φτάνει τα 82 εκατ. κιβώτια, εκ των οποίων τα 73,1 εκατ. αφορούν σε εγχώριες πωλήσεις.

Από εκεί διακινείται περίπου το 60% του συνολικού εγχώριου όγκου πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του νερού, ενώ το 93% των αναψυκτικών που πωλούνται στην ελληνική αγορά παράγονται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Η νέα γραμμή παραγωγής PET στο Σχηματάρι

Η νέα υπέρ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας για το εργοστάσιο του Σχηματαρίου. Η παραγωγική δυναμικότητα διπλασιάζεται σε όλες τις συσκευασίες – και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλασιάζεται – καθιστώντας τη γραμμή μια από τις ταχύτερες του ομίλου Coca-Cola ΗΒC. Eνδεικτικά, για τις συσκευασίες 1 λίτρου, η παραγωγή αυξάνεται από 21.000 φιάλες/ώρα σε 50.000 φιάλες/ώρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή, ενώ σε συνδυασμό με τον νέο, ελαφρύτερο σχεδιασμό φιάλης, καπακιού και ετικέτας, μειώνεται το πλαστικό κατά 520 τόνους ετησίως. Η ενεργειακή κατανάλωση περιορίζεται κατά 52% και οι εκπομπές CO₂ κατά 2.239 τόνους ετησίως.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Coca Cola Τρία Εψιλον, Svetoslav Atanasov, η νέα τεχνολογία μειώνει σημαντικά τα υλικά συσκευασίας και ενισχύει την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις μεγαλύτερης αποδοτικότητας κόστους σε βάθος χρόνου.

Το νέο Κέντρο Logistics στην Αττική

Η επένδυση στο υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics στην Αττική εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και AI εξασφαλίζει έξυπνες, αποδοτικές και αξιόπιστες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με χωρητικότητα 33.000 παλέτες και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350 φορτηγών ημερησίως, θα αναβαθμίσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πελατών σε ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ θα αποτελέσει – μετά από τα αντίστοιχα κέντρα εταιρειών λιανικής – το μεγαλύτερο Kέντρο Logistics εταιρείας καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση θα απασχολεί 50 εργαζόμενους.