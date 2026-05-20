ee:-Εγκρίθηκε-η-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ-για-μείωση-των-δασμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις της ΕΕ (σ.σ. το Συμβούλιο) συμφώνησαν νωρίς την Τετάρτη σχετικά με τους όρους εφαρμογής της λεγόμενης «συμφωνίας Turnberry», του εμπορικού deal που επιτεύχθηκε μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι στην Σκωτία.

Η ΕΕ θα καταργούσε τους δασμούς σε εκατοντάδες αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε πρόσφατα τις Βρυξέλλες ότι καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας και προειδοποίησε τις Βρυξέλλες να την εφαρμόσει τη συμφωνία έως τις 4 Ιουλίου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέους δασμούς.

Μετά από ώρες διαπραγματεύσεων στο Στρασβούργο, οι νομοθέτες και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να επισυνάψουν στη συμφωνία αρκετούς όρους που υπερβαίνουν την αρχική πολιτική συμφωνία.

«Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει ένα ισχυρό αποτέλεσμα με ουσιαστικό αντίκτυπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς.

Την επίτευξη της συμφωνίας χαιρέτισε και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Europe is a reliable partner.@Europarl_EN and @EUCouncil have reached an agreement on the EU–US trade deal 🇪🇺🇺🇸 As the largest economic relationship in the world, supporting 16 million jobs, this partnership matters for people and businesses on both sides of the Atlantic. We… — Roberta Metsola (@EP_President) May 20, 2026

Ρήτρες

Το Κοινοβούλιο όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια πολυσυζητημένη «ρήτρα ανατολής», η οποία θα έθετε την αναστολή των δασμών υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αντιτάχθηκαν στο μέτρο. Αντ’ αυτού, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό αναστολής που θα επέτρεπε στο μπλοκ να επιβάλει εκ νέου δασμούς εάν κριθεί ότι η Ουάσινγκτον δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία.

Ο Γερμανός Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους για να αναστείλουν τους δασμούς σε παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου που εισήχθησαν μετά την επίτευξη της συμφωνίας Turnberry, διαφορετικά τα εμπορικά οφέλη θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο.

Ωστόσο, η αναστολή δεν θα είναι αυτόματη. Το κείμενο απλώς εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει πρόσθετη νομοθεσία που θα σταματά ορισμένες εμπορικές προτιμήσεις μετά από πολιτική αξιολόγηση από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Ο Σέφκοβιτς δήλωσε ότι θα τονίσει στους Αμερικανούς ομολόγους του τη σημασία της άρσης των δασμών στα παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου κατά τη διάρκεια των επερχόμενων συνομιλιών. «Θέλουμε να δούμε ότι η κοινή δήλωση θα εφαρμοστεί με δίκαιο τρόπο και από τις δύο πλευρές», είπε.

Το θέμα της Γροιλανδίας

Το Συμβούλιο απέρριψε επίσης την πίεση του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν οι απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της ΕΕ, όπως οι επανειλημμένες παρατηρήσεις των ΗΠΑ σχετικά με την κατάληψη της Γροιλανδίας, ως αιτίες αναστολής της συμφωνίας.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης σε ημερομηνία λήξης τον Δεκέμβριο του 2029, διασφαλίζοντας ουσιαστικά ότι η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρικής θητείας του Τραμπ και πέραν των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του ίδιου έτους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό διασφάλισης που επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλει εκ νέου δασμούς εάν μια έρευνα της Επιτροπής διαπιστώσει ότι οι αυξημένες αδασμολόγητες εισαγωγές από τις ΗΠΑ βλάπτουν έναν ευρωπαϊκό οικονομικό τομέα.

Οι πρέσβεις της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών αργότερα την Τετάρτη. Ο Σέφκοβιτς δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους Αμερικανούς ομολόγους του για τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Μερτς: Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε σήμερα τον συμβιβασμό.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της», έγραψε στο X.