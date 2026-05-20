iwg:-Διευρύνει-το-διεθνές-δίκτυό-της-με-1.132-νέους-χώρους-εργασίας-και-τρεις-νέες-τοποθεσίες-στην-Ελλάδα

Καθώς ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές εκμεταλλεύονται τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας, η IWG έχει επεκτείνει τη δράση της στην Ελλάδα με νέες συμφωνίες σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Η International Workplace Group (IWG), η κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ, ανακοίνωσε την προσθήκη 1.132 νέων κέντρων στο δίκτυό της μέσα στο 2025. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινίασε 782 νέες τοποθεσίες, αριθμός που ξεπερνά το σύνολο των κέντρων που δημιούργησε η εταιρεία κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της.

Αυτή η παγκόσμια δυναμική αντικατοπτρίζεται και στην Ελλάδα, όπου η IWG επεκτείνει σταθερά την παρουσία της σε κομβικές αγορές εντός πόλεων. Το 2025, υπεγράφησαν συμφωνίες για τρία νέα κέντρα: το Piraeus Gate σε συνεργασία με την DKG, το πρώτο roll-in της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με την i4G, καθώς και έναν νέο χώρο στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την είσοδο μιας νέας επωνυμίας της IWG στην ελληνική αγορά, του Open Office, ενός σύγχρονου, τεχνολογικά προηγμένου concept που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ελάχιστη on-site στελέχωση.

Παράλληλα, η IWG εγκαινίασε πρόσφατα το Spaces Imeras σε συνεργασία με την DKG, ενώ δύο επιπλέον κέντρα προγραμματίζεται να ανοίξουν το 2026 και το 2027. Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για την Ελλάδα περιλαμβάνει περαιτέρω επέκταση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιλεγμένες περιφερειακές πόλεις, και στις πέντε ενεργές επωνυμίες της: Regus, Spaces, HQ, Signature και Open Office.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% αυτών των τοποθεσιών αναπτύσσεται μέσω συμφωνιών διαχείρισης (managed partnerships), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων (capital-light) της IWG. Έχοντας τη δυνατότητα να μετατρέψει οποιοδήποτε κτίριο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε μια εμπορικά επιτυχημένη δραστηριότητα, η IWG μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη επωνυμία για κάθε είδους concept και ακίνητο.

Η ταχεία ανάπτυξη νέων τοποθεσιών καθοδηγείται από ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτη εργασία. Πολλοί από αυτούς διαθέτουν κενούς χώρους προς αξιοποίηση, λόγω της μειωμένης ζήτησης για τη δημιουργία συμβατικών γραφείων και επιλέγουν να συνεργαστούν με την κορυφαία πλατφόρμα της IWG, επωφελούμενοι από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο 18 επωνυμιών.

Η IWG συνεργάζεται με ιδιοκτήτες και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (developers) για τη μετατροπή των χώρων σε δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικές και βιώσιμες πηγές εσόδων για τους συνεργάτες της. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων τοποθεσιών της IWG βρίσκεται σε προάστια, μικρότερες πόλεις μετακίνησης και περιφερειακά αστικά κέντρα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται όπου είναι πιο παραγωγικοί ή όπου τους εξυπηρετεί περισσότερο.

Καθώς η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά κεντρικά επιχειρηματικά κέντρα, η IWG συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυό της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινότητες.

Με χιλιάδες τοποθεσίες σε περισσότερες από 120 χώρες και σε κάθε ζώνη ώρας, αξιοποιώντας μια διαδρομή άνω των 30 ετών, η IWG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων χώρων εργασίας για κάθε τύπο ακινήτου. Είτε πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο σε ένα περιαστικό επιχειρηματικό πάρκο, είτε για ένα προνομιακό ακίνητο γραφείων στο κέντρο της πόλης, είτε για έναν πρώην εμπορικό χώρο σε ένα πολυσύχναστο mall, η IWG προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της, επιτρέποντας στους συνεργάτες της να αξιοποιούν εμπορικά τους κενούς τους χώρους.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην ευέλικτη εργασία, η IWG αριθμεί πλέον περισσότερες από 5.000 υπογεγραμμένες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι εκθετικά, με το κοινό-στόχο να εκτιμάται σε 1,2 δισεκατομμύρια υπαλλήλους γραφείου παγκοσμίως και τη συνολική δυνητική αγορά να αγγίζει τα 1.71 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Με τον κλάδο των ευέλικτων χώρων εργασίας να αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 600% έως το 2030, ο Mark Dixon, Ιδρυτής και CEO της IWG, σχολίασε:

«Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ τόσο για τα έσοδα όσο και για την ανάπτυξη του δικτύου μας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά έσοδα και τη μεγαλύτερη επέκταση δικτύου μέχρι σήμερα, με 1.132 νέες υπογραφές κέντρων και 782 ανοίγματα. Αυτό δημιουργεί τις βάσεις για συνεχιζόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε συστηματικά στην παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα μας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ταχεία ανάπτυξη της κάλυψης του δικτύου μας συμπράττοντας με επενδυτές και με τον κλάδο των ακινήτων μέσω ευέλικτων μοντέλων ανάπτυξης (capital-light), όπως οι συμφωνίες διαχείρισης (management agreements), οι στρατηγικές συνεργασίες (partnering deals) και το franchising».