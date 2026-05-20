leonardo-hotels-mediterranean:-Νέα-επένδυση-στο-κέντρο-της-Αθήνας

Με την εξαγορά του Great Athens Hotel και τη δημιουργία του Leonardo Hotel Athens City Center, ο όμιλος επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του σε δύο ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα και έξι συνολικά στη χώρα, ενώ οι ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο ανέρχονται συνολικά πλέον σε 16. Όπως έχει αναφέρει το -, η επένδυση έχει ύψος περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο ξενοδοχείο βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Βερανζέρου 12, λίγα μόλις μέτρα από την Πλατεία Ομονοίας και δίπλα στο αναγεννημένο κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ και το flagship κατάστημα της ZARA.

Το Leonardo Hotel Athens City Center είναι κατηγορίας 4* και αναπτύσσεται σε εννέα υπέργειους ορόφους, τρία υπόγεια επίπεδα και ημιώροφο. Διαθέτει συνολικά 117 δωμάτια σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους (Standard Room, Standard Atrium Room, Superior Balcony Room και Junior Suite), ενώ οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν Lobby Lounge, Coffee Bar, εστιατόριο και σύγχρονους χώρους συνεδριάσεων.

Όπως επισημαίνεται, σημείο αναφοράς αποτελεί το rooftop garden με πισίνα και pool bar, προσφέροντας πανοραμική θέα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι, δήλωσε: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση αποτελεί ουσιαστικά μια ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα. Μια πόλη που δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται διαρκώς και προσελκύει ολοένα και περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον, όχι απλώς ως τουριστικός προορισμός, αλλά ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνδυάζει τη μακραίωνη πολιτιστική της κληρονομιά με έναν ζωντανό, σύγχρονο αστικό χαρακτήρα. Με το Leonardo Hotel Athens City Center ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην καρδιά της πόλης, συμπληρώνοντας το NYX Esperia Palace Athens και εμβαθύνοντας τη σχέση μας με μια αγορά που έχει ξεκάθαρη προοπτική και δυναμική εξέλιξης».