    Reuters: Ο Ζάκερμπεργκ είπε στους υπαλλήλους της META ότι δεν αναμένει περισσότερες απολύσεις σε ολόκληρη την εταιρεία φέτος

    By Ευρώπη

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε στους εργαζομένους σε εσωτερικό υπόμνημα την Τετάρτη ότι δεν αναμένει περισσότερες απολύσεις σε ολόκληρη την εταιρεία φέτος, σύμφωνα με αντίγραφο του υπομνήματος που είδε το Reuters.

    Έκανε την ανακοίνωση την ίδια ημέρα που ο ιδιοκτήτης του Facebook πραγματοποίησε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της εταιρείας, απολύοντας το 10% του εργατικού δυναμικού της παγκοσμίως και μεταφέροντας 7.000 άλλους εργαζομένους σε νέες ομάδες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

