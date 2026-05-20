wall-street:-Επιστροφή-στα-«πράσινα»-με-άλμα-των-δεικτών-άνω-του-1%

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη (20/5), καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποκλιμακωθεί σύντομα.

Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 645,47 μονάδες (ή 1,31%) κλείνοντας στις 50.009,35 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 7.432,97 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε κέρδη 1,55% και έκλεισε στις 26.270,36 μονάδες.

Οι «πρωταγωνιστές» της συνεδρίασης

Σε επίπεδο μετοχών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεχνολογικές εταιρείες και κυρίως ο κλάδος των ημιαγωγών, ενόψει των ιδιαίτερα αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia.

Ξεχώρισε η μετοχή της Intel, η οποία κατέγραψε άλμα άνω του 7%, ενώ ισχυρή άνοδο σημείωσε και η Advanced Micro Devices (AMD), καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και μετά από θετικές εκτιμήσεις αναλυτών για τις προοπτικές του κλάδου.

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν και οι αεροπορικές εταιρείες, με τη United Airlines και τη Delta Air Lines να ενισχύονται σχεδόν κατά 10%, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του Brent περιόρισε τις ανησυχίες γύρω από το κόστος καυσίμων.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε και η Lowe’s, η οποία — όπως και η Home Depot — διατήρησε αμετάβλητες τις ετήσιες προβλέψεις της, παρά το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ και τη χαμηλότερη δαπάνη για μεγάλα έργα ανακαίνισης και κατοικίας.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε η Target, παρότι ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, καθώς η αγορά εστίασε στις προειδοποιήσεις της διοίκησης για αυξημένα κόστη και δυσκολότερες συνθήκες κατανάλωσης το επόμενο διάστημα.

Πτωτικά κινήθηκε και η Analog Devices μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της Empower Semiconductor έναντι περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το ύψος της συμφωνίας.

Ισχυρές απώλειες, κοντά στο 8%, σημείωσε και η Hasbro, καθώς παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, η εταιρεία δεν προχώρησε σε αναβάθμιση των προβλέψεών της, απογοητεύοντας την αγορά.

Πτώση σε πετρέλαιο και ομόλογα με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα πτωτικά, με το αμερικανικό αργό WTI να υποχωρεί κατά 5,66% στα 98,26 δολάρια το βαρέλι και το Brent να χάνει 5,63%, κλείνοντας στα 105,02 δολάρια το βαρέλι. Η αποκλιμάκωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται «στα τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, στέλνοντας παράλληλα και ένα ακόμη τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, πως «ή υπογράφερε ή σας τελειώνουμε».

Αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς Treasury υποχώρησε περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε πάνω από 6 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες, η αγορά ομολόγων είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επενδυτές, καθώς η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ το 10ετές πλησίασε πολυετή υψηλά.

Fed και πληθωρισμός σε «πρώτο» πλάνο

Οι επενδυτές φοβούνται ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό και ότι η Federal Reserve, η οποία σύντομα θα περάσει υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, ενδέχεται να καθυστερεί στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Η άνοδος των επιτοκίων θεωρείται ότι θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω μια οικονομία που ήδη πιέζεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων, εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να ενισχύει τον πληθωρισμό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η πλειονότητα των συμμετεχόντων επισήμανε ότι κάποια περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής πιθανότατα θα καταστεί αναγκαία εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται επίμονα πάνω από το 2%».

Όλα τα μάτια στραμμένα στη Nvidia

Την ίδια στιγμή, η προσοχή της αγοράς στρέφεται και στη Nvidia, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου μετά το κλείσιμο της Wall Street. Η ανακοίνωση θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και για τη ζήτηση ημιαγωγών, ενώ η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε περισσότερο από 1% στη συνεδρίαση και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια μέσα σε τρία χρόνια.

«Η Nvidia είναι η σημαντικότερη μετοχή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και, καθώς μεγάλο μέρος των κερδών της αγοράς τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στις τεράστιες δυνατότητες της AI, το αποτέλεσμα της σημερινής ανακοίνωσης είναι καθοριστικό για την αγορά», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της Main Street Research, Τζέιμς Ντέμερτ.

Η μετοχή της Nvidia έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% από τις αρχές του έτους, ενώ, σύμφωνα με τον Ντέμερτ, παρά τη δυσπιστία που υπάρχει λόγω της εκρηκτικής ανόδου άνω του 1.400% την τελευταία πενταετία, οι προσδοκίες ενόψει των αποτελεσμάτων εμφανίζονται «συγκρατημένες».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι τα βασικά σημεία που θα εξετάσουν οι επενδυτές είναι ενδεχόμενες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους λόγω της αύξησης του κόστους μνήμης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τις πωλήσεις της στην κινεζική αγορά.