Έντονη-διαφωνία-Τραμπ-Νετανιάχου-για-το-Ιράν:-Η-πρόταση-των-ΗΠΑ-για-30-ημέρες-διαπραγματεύσεων-και-η-αντίδραση-του-Ισραήλ

Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με αντικείμενο το Ιράν και τη νέα διπλωματική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Η Ουάσιγκτον εξετάζει «επιστολή προθέσεων» με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης.

Η δύσκολη συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μια «μακρά και δύσκολη» τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, με βασικό θέμα το Ιράν και την αναθεωρημένη πρόταση για τερματισμό του πολέμου.

Κατά το Axios, πηγή που είχε γνώση της συνομιλίας ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά την επικοινωνία. Οι δύο ηγέτες φέρονται να διαφώνησαν για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να δώσει χρόνο στη διπλωματία, ενώ ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη συνομιλία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «είναι πολύ καλός άνθρωπος» και ότι «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει». Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι «σπουδαίος τύπος» και υπενθύμισε πως ήταν «πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου».

Η πρόταση για «επιστολή προθέσεων»

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι μεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μια «επιστολή προθέσεων», η οποία θα υπογραφεί από τις ΗΠΑ και το Ιράν, με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο προβλέπει την έναρξη περιόδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Κατάρ και το Πακιστάν, με τη συμβολή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, φέρονται να επεξεργάστηκαν αναθεωρημένη πρόταση, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δύο Άραβες αξιωματούχους και μία ισραηλινή πηγή, το Κατάρ παρουσίασε πρόσφατα νέο σχέδιο στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Ωστόσο, άλλη πηγή από το Κατάρ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό καταριανό σχέδιο, αλλά προσπάθεια βελτίωσης της προηγούμενης πρότασης του Πακιστάν.

Οι κινήσεις των μεσολαβητών

Οι μεσολαβητές εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για τη γεφύρωση των διαφορών, με στόχο να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν ως προς τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με Άραβα αξιωματούχο, ζητούνται από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο σταδιακής αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Καταριανή αντιπροσωπεία φέρεται να μετέβη στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με την ιρανική πλευρά σχετικά με το τελευταίο σχέδιο. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, επισκέφθηκε επίσης την Τεχεράνη για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, προκειμένου να συμβάλει στη διαμεσολάβηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν». Ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν νέα πρόταση μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και ότι η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο.

Καταριανός διπλωμάτης ανέφερε ότι η Ντόχα «υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν», προσθέτοντας ότι το Κατάρ στηρίζει σταθερά την αποκλιμάκωση «για το καλό της περιοχής και των λαών της».

Η στάση Νετανιάχου και η στρατιωτική πίεση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να αντιτίθεται στη δυνητική συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν τη στρατιωτική πίεση προς το Ιράν, ώστε να αποδυναμωθεί περαιτέρω το καθεστώς και να πληγούν κρίσιμες υποδομές του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι στόχοι του πολέμου σε σχέση με το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και την υποστήριξή της σε περιφερειακούς συμμάχους και οργανώσεις, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί.

Παρότι έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί διπλωματική διευθέτηση αυτών των ζητημάτων, εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να διαπραγματευθεί καλή τη πίστει.

Ο Τραμπ πάγωσε νέα επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η οποία, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη διπλωματία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κινείται ανάμεσα σε απειλές και διαβεβαιώσεις περί «προόδου» στις διαπραγματεύσεις. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια περιορισμένη συμφωνία που θα αφορούσε μόνο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας, απάντησε ότι δεν βιάζεται.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε τα Στενά, αυτό θα γινόταν αμέσως, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι», είπε, προσθέτοντας ότι θα προτιμούσε «να σκοτωθούν λίγοι άνθρωποι, αντί για πολλοί».

Λίγες ώρες νωρίτερα, πάντως, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει πολύ γρήγορα». Την Τρίτη είχε αναφέρει ότι μπορεί να περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες» ή «για περιορισμένο χρονικό διάστημα», ενώ την Τετάρτη είπε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη «σωστή απάντηση» από το Ιράν.

«Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα», είπε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες».

Οι προειδοποιήσεις του Ιράν και οι κινήσεις στις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τον Τραμπ για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Αν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα εξαπλωθεί πολύ πέρα από την περιοχή και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», ανέφεραν σε ανακοίνωση στον ιστότοπο Sepah News.

Την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι σημειώνεται «πολύ καλή πρόοδος» στις προσπάθειες για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει «κλειδωμένος και γεμάτος».

Την ίδια ημέρα, η Γερουσία των ΗΠΑ προώθησε ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες, καθώς τέταρτος Ρεπουμπλικανός προσχώρησε στους Δημοκρατικούς στην προσπάθεια να ενισχυθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου στη σύγκρουση, αν και η στήριξη δεν επαρκεί ακόμη για την έγκριση του μέτρου.

Η διεθνής ανησυχία για την περιοχή

Στο περιθώριο της κρίσης, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, σε συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή θα ήταν «ακόμη πιο απερίσκεπτη».

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι τόνισε ότι «η συνολική εκεχειρία είναι υψίστης σημασίας», ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών πρέπει να αποφευχθεί και ότι η διατήρηση των διαπραγματεύσεων είναι «ιδιαίτερα σημαντική».

Την ίδια ώρα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα αναπτύξει αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στο τουρκικό έδαφος για έξι μήνες από τον Ιούνιο, αντικαθιστώντας ένα από τα δύο πρόσθετα συστήματα που είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο μέτρων του ΝΑΤΟ λόγω των συγκρούσεων ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι αμερικανικό σύστημα Patriot είχε αναπτυχθεί στη νοτιοανατολική Τουρκία, κοντά σε βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, λόγω απειλών από ιρανικούς πυραύλους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η νατοϊκή άμυνα κατέρριψε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Drone κατέρριψε η Ιορδανία

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε drone άγνωστης προέλευσης στον εναέριο χώρο της, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετώπισαν το drone το πρωί της Τετάρτης, όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και καταρρίφθηκε στην επαρχία Τζεράς, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Αμάν.

Παρότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει σε γενικές γραμμές τηρηθεί, drones έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα από το Ιράκ προς χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, πιθανότατα από συμμάχους της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν δηλώσει ότι εξαπέλυσαν τον πόλεμο στα τέλη Φεβρουαρίου για να περιορίσουν τη στήριξη του Ιράν σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, να διαλύσουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, να καταστρέψουν τις πυραυλικές του δυνατότητες και να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε οι Ιρανοί να ανατρέψουν την ηγεσία τους.

Το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Ισραήλ, αμερικανικών δυνάμεων και γειτονικών χωρών της Μέσης Ανατολής, ενώ κατέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία και λιμάνια.

Ο πόλεμος, πάντως, δεν έχει ακόμη στερήσει από το Ιράν το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σχεδόν σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα, αν και ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν προειδοποιήσει ότι θα απομακρυνθεί από τη χώρα είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας.