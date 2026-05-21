ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ προχωρά η ΑΔΜΗΕ, με στόχο να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της στην αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ομίλου για την περίοδο 2026-2029.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Ωστόσο, προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για τους υφιστάμενους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, ώστε να διατηρήσουν αναλογικά τη συμμετοχή τους.

Καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη της έκδοσης αναλαμβάνει η DES ADMIE, η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει το 51,1% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση κεφαλαίου για να διατηρήσει το ποσοστό της, ενώ προτίθεται να καλύψει και τυχόν αδιάθετες μετοχές, διασφαλίζοντας την επιτυχία της διαδικασίας.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΔΜΗΕ ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2029, που προβλέπει εκτεταμένες επενδύσεις στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης του εγχώριου δικτύου, διασυνδέσεις νησιών όπως τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, μεταξύ των οποίων και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το επενδυτικό πλάνο αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από 3,3 δισ. ευρώ το 2025, ενώ συνοδεύεται από ισχυρούς οικονομικούς στόχους. Για το 2026 προβλέπονται EBITDA 350-380 εκατ. ευρώ έναντι 305 εκατ. ευρώ το 2025 και καθαρά κέρδη μετά φόρων 165-185 εκατ. ευρώ, από 130 εκατ. ευρώ φέτος.

Η εταιρεία εκτιμά επίσης ότι θα διατηρήσει πολιτική διανομής μερίσματος 50% σε επίπεδο ΑΔΜΗΕ, ενώ η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σχεδιάζει να συνεχίσει να διανέμει σχεδόν το σύνολο των διανεμητέων κερδών της στους μετόχους.

Η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται εντός του ίδιου μήνα. Στη διεθνή προσφορά συντονιστές θα είναι οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, ενώ σύμβουλος έκδοσης για την ελληνική δημόσια προσφορά είναι η Eurobank.