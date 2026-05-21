ΑΔΜΗΕ-Συμμετοχών:-Με-530-εκατ.-ευρώ-συμμετέχει-στην-ΑΜΚ-του-ΑΔΜΗΕ

Ο σκοπός της ΑΜΚ είναι η χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ της εταιρείας ΑΔΜΗΕ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την πρόθεσή να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως 530 εκατ. ευρώ με τη χρήση διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των προς έκδοση μετοχών ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ο σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ της εταιρείας ΑΔΜΗΕ, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ της 13ης Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προτείνεται η Εταιρεία να διαθέσει τις νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της (οι «Νέες Μετοχές»): (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), για την οποία θα κατατεθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος IX του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, της Euronext Athens και των Συντονιστών Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «Διεθνής Προσφορά» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την κατανομή των Νέων Μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατ’ αναλογία της υφιστάμενης μετοχικής συμμετοχής τους, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής βάσει, μεταξύ άλλων παραγόντων, της συμπεριφοράς των επενδυτών, της συναλλακτικής τους δραστηριότητας και της δέσμευσής τους έναντι της Εταιρείας.

Αιτιολογία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ

Το δίκτυο μεταφοράς της ΑΔΜΗΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει εναέριες γραμμές μεταφοράς, υπόγεια καλώδια και υποβρύχια καλώδια που λειτουργούν σε επίπεδα τάσης 400 κιλοβόλτ (kV) και 150 κιλοβόλτ (kV).

Το δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ολοένα αυξανόμενου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, το δίκτυο διανομής και καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (το «Σύστημα») περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της επαρκούς, ασφαλούς, αποδοτικής και αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και της μακροπρόθεσμης δυνατότητας του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονομικά 2 βιώσιμους όρους, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών είναι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου (το «ΔΠΑΔ»).

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ θα επιτρέψει στην ΑΔΜΗΕ να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €6,0 δισ. για την επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος και αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από €3,3 δισ. το 2025.

Ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει σημαντικά έργα εσωτερικών διασυνδέσεων και διασυνοριακών διασυνδέσεων, όπως προβλέπονται στο ΔΠΑΔ και έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως: (i) η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, (ii) η Διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και (iii) η Δεύτερη Διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι της ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 είναι η επίτευξη:

• EBITDA ύψους €350-380 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €305 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18-25% μεσοπρόθεσμα· και

• καθαρών κερδών μετά από φόρους ύψους €165-185 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €130 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25-30% μεσοπρόθεσμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η ΑΔΜΗΕ αναμένει να διατηρήσει ποσοστό διανομής μερίσματος ύψους 50% προς τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η διανομή μερίσματος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.

Συμμετοχή Βασικού Μετόχου και Αναδοχή Κάλυψης

Η Δ.Ε.Σ. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία, έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ότι διαθέτει τις αναγκαίες εγκρίσεις και διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τη συμμετοχή της στην πλήρη διάθεση στην αγορά των Νέων Μετοχών κατόπιν κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης (fully marketed offering), κατά τρόπο ώστε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να διατηρεί τουλάχιστον το 51,12% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή της να αναλάβει την κάλυψη πρόσθετου αριθμού μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς επαρκούν να καλύψουν τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ και τις αμοιβές και έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ

Η Εταιρεία και οι λοιποί μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ, ήτοι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία,) και η State Grid Europe Limited (η «SGEL»), έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ κατ’ αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ και της πλήρους διάθεσης στην αγορά των Νέων Μετοχών κατόπιν κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης (fully marketed offering) η μετοχική σύνθεση της ΑΔΜΗΕ να παραμείνει αμετάβλητη, με την Εταιρεία να κατέχει ποσοστό 51%, τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ποσοστό 25% και τη SGEL ποσοστό 24%.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει επί της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, καθώς και επί της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, ώστε να αποφασίσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει συγκληθεί για να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2026. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους και της έκδοσης της σχετικής μεταγενέστερης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προβλέπεται να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.

Η Eurobank A.E. ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.