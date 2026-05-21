Ακίνητη-περιουσία:-Προ-των-πυλών-το-άγγιγμα-του-ΜΙΔΑ

Περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν από τον Ιούνιο να εισέλθουν σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα είναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του

Τα στοιχεία των φορολογουμένων που συγκεντρώνει η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνονται σε διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, όπως το «εριουσιολόγιο» της φορολογικής διοίκησης, το Εθνικό Κτηματολόγιο και το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα. Πρόκειται για την πλατφόρμα «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» (ΜΙΔΑ), που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την ΑΑΔΕ εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα πληροφοριακά στοιχεία για τα ακίνητά τους, όπως αυτά θα έχουν αποτυπωθεί στη νέα αυτή ενιαία βάση δεδομένων, και εν συνεχεία είτε να επιβεβαιώσουν όσα θεωρήσουν ότι έχουν καταγραφεί ορθά είτε να διορθώσουν όσα εμφανίζουν λάθη και αναντιστοιχίες είτε να συμπληρώσουν τυχόν παραλείψεις στοιχείων, ώστε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους να είναι ορθά καταγεγραμμένη και πλήρως ενημερωμένη.

Το project του ΜΙΔΑ παρουσίασε, χθες, αναλυτικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, μιλώντας στο Συνέδριο Real Estate των Capital.gr και Forbes, με θέμα «Νέα Εποχή για την Αγορά Ακινήτων – Ευκαιρίες & Προκλήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Μέσω αυτής, το Δημόσιο θα αποκτήσει πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, το νέο Μητρώο θα συνενώνει το σύνολο της ιδιοκτησιακής πληροφορίας γύρω από κάθε ακίνητο, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας. Αναλύοντας το αιτιολογικό της απόφασης για τη δημιουργία της νέας αυτής ενιαίας βάσης δεδομένων ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι:

● Για δεκαετίες, η εικόνα των ακινήτων στην Ελλάδα ήταν διάσπαρτη και κατακερματισμένη. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες υποχρεώνονταν να δηλώνουν ξανά και ξανά τα ακίνητά τους: άλλοτε στην Εφορία μέσω Ε9, E2 ή myProperty, άλλοτε στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο για μεταγραφή, άλλοτε στους Δήμους για οικοδομικές άδειες. Αγροτικά και βιομηχανικά ακίνητα περνούσαν συνεχώς από πολλούς φορείς και βάσεις δεδομένων, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο δίκτυο που δεν επικοινωνούσε μεταξύ του, με αποτέλεσμα διαφορετικές «εικόνες» ακινήτων που σπάνια ταυτίζονταν.

● Μέσω της ενιαίας βάσης του ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και, αν χρειάζεται, να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους, για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο.

● Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας από το είδος και την επιφάνεια μέχρι τη χρήση του (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο).

Οι «οδηγίες χρήσης»

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, πάνω από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να κάνουν είσοδο στη νέα ενοποιημένη βάση δεδομένων. Κάθε ιδιοκτήτης, συνδεόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE, θα δει να εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητά του. Αρχικά, για καθένα ακίνητο ξεχωριστά, θα βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του παράλληλα τρεις ξεχωριστές καρτέλες, προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν, για να ελέγξει και να επιλέξει τι τελικώς ισχύει:

● Στη μία καρτέλα θα βρίσκει τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων, όπως έχουν δηλωθεί στα έντυπα Ε9 και έχουν καταχωρηθεί στο «Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ, καθώς και στα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε2 (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση).

● Σε μια δεύτερη καρτέλα θα μπορεί να δει την εικόνα των ακινήτων βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα).

● Σε τρίτη καρτέλα θα μπορεί να βρει τα δεδομένα από άλλες πηγές, απ’ όπου η ΑΑΔΕ αντλεί πληροφόρηση, όπως π.χ. τους αριθμούς παροχής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, τους αριθμούς παροχής νερού από την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά σταδιακά στα επόμενα χρόνια θα εμπλουτίζονται συνεχώς μέσω διασύνδεσης και με άλλες πηγές. Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης θα καλείται να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) -δηλαδή τον ενδεκαψήφιο «μοναδικό» κωδικό που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9- με τον δωδεκαψήφιο «μοναδικό» Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά την κτηματογράφηση. Η πλατφόρμα θα επισημαίνει στον ιδιοκτήτη πού υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και εκείνος θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι ορθά, καταχωρίζοντας τη διόρθωση.

Ποια στοιχεία αφορά

Για κάθε ακίνητο πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά του, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα: στο ΜΙΔΑ θα αποκαλυφθούν διαφορές από δηλώσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει σε φορολογικές δηλώσεις Ε9/ΕΝΦΙΑ, στο Κτηματολόγιο, σε ρυθμίσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, στους δήμους κ.λπ. Επιπλέον, θα απαιτηθεί έλεγχος στα στοιχεία που θα έχουν αντληθεί από άλλους δημόσιους φορείς, όπως αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, αριθμός παροχής νερού από την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. Ως πλέον σημαντικό στοιχείο θεωρείται η ορθή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιλέξει πάνω από 60 διαφορετικές περιπτώσεις (βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές κ.ά.).

Κάθε ακίνητο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ρητά ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο (σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση κ.λπ. Επίσης, για κάθε ακίνητο θα ζητούνται και στοιχεία που αφορούν στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Αν το ακίνητο δηλώνεται ως εκμισθωμένο, θα πρέπει να καταγραφούν και τα στοιχεία του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί το ΜΙΔΑ, οι νέες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, καθώς και οι δηλώσεις λύσης μίσθωσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο Μητρώο και όχι στην υφιστάμενη αυτή τη στιγμή εφαρμογή που λειτουργεί στο ΤΑΧΙSnet.

Στο ΜΙΔΑ, κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου θα κληθεί να δηλώσει και τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο ο ενοικιαστής του ακινήτου θα υποχρεούται από την 1η Οκτωβρίου 2026 να καταθέτει κάθε μήνα το ποσό του ενοικίου που οφείλει να πληρώνει.

Τυχόν αναντιστοιχίες

Οι ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα θα επισημαίνονται αυτόματα. Ωστόσο, προβλέπεται ιδιαίτερη ελαστικότητα -στην αρχή τουλάχιστον-, καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ, όπως δηλώσεις εισοδημάτων 2025 κ.λπ.

Ο δορυφόρος θα «βλέπει»

Ο κ. Πιτσιλής χαρακτήρισε το ΜΙΔΑ ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, τονίζοντας ότι «είναι άλλη πίστα ως πρόκληση, γιατί συνδυάζεται με διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη γεωεντοπισμού στο υφιστάμενο Φορολογικό Μητρώο.

«Το φορολογικό μητρώο γενικά δεν έχει γεωεντοπισμό. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε το Κτηματολόγιο», υπογράμμισε. Με τις αναφορές αυτές, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι, όταν θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει τη δυνατότητα γεωεντοπισμού των ακινήτων που έχουν δηλώσει 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9.

Το ΜΙΔΑ θα επιτρέψει τη διασύνδεση των στοιχείων της βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ -το οποίο έχει κτιστεί με βάση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 που έχουν συμπληρώσει και υποβάλει 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων- με τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, στα οποία περιλαμβάνονται και γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή απεικονίσεις από δορυφορικούς χάρτες που παρέχουν τη δυνατότητα γεωεντοπισμού των δηλωθέντων ακινήτων.

Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου και θα μπορεί να διασταυρώνει βάσει δορυφορικών χαρτών τα στοιχεία για όλα τα ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9.

Έχοντας δε αυτή τη δυνατότητα, θα μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα τυχόν αδήλωτες επιφάνειες και να επιβάλλει αυτόματα πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προσαυξημένο με πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις Ε9-ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, βάσει των όσων ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, η διασύνδεση με τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου θα επιτρέψει την αξιοποίηση του ΜΙΔΑ για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων της νόμιμης χρήσης των δηλωθεισών στις υπηρεσίες του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μέσω τεχνολογιών γεωεντοπισμού και δορυφορικής παρακολούθησης και με στόχο την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων απάτης και μη νόμιμης καταβολής αγροτικών ενισχύσεων.

Αγροτικές παρατυπίες

Ο κ. Πιτσιλής αποκάλυψε, εξάλλου, ότι η ΑΑΔΕ ήδη ελέγχει περίπου 20.000 φυσικά πρόσωπα για σχετικές αποκλίσεις και παρατυπίες, εννοώντας ότι οι έλεγχοι αυτοί αφορούν εκτάσεις που δηλώθηκαν ως ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες γεωργικές και κτηνοτροφικές, με σκοπό να εισπραχθούν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ο οποίος τώρα πλέον έχει ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ) και διενεργήθηκαν κατόπιν διασταυρώσεων των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και των δηλώσεων Ε9 και Ε2 που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ για τα ιδιόκτητα και τα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

«Τα έχουμε εντοπίσει τα φαινόμενα, ελέγχουμε περίπου 20.000 ΑΦΜ, κάποιοι θέλουν ακόμη και να έρθουν να επιστρέψουν χρήματα μόνοι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και ενοικιαστές

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το εάν θα κληθούν και οι ενοικιαστές να δηλώσουν στοιχεία στην πλατφόρμα, πέραν των ιδιοκτητών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε ότι η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Ωστόσο, όπως είπε, εφόσον πρόκειται για κύρια κατοικία, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί και από τον μισθωτή, ενώ ειδικά για τις εκμισθούμενες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις θα απαιτηθεί επίσης και μια δήλωση από τον μισθωτή. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε και σε παραδείγματα ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε δει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και με το ρεύμα: να δηλώνεται άλλη παροχή στον ΕΝΦΙΑ και άλλη στη φορολογική δήλωση».

Οι δυνατότητες ελέγχων

Σε ερώτηση για το κατά πόσον το ΜΙΔΑ θα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο φορολογικού ελέγχου, ο κ. Πιτσιλής επιβεβαίωσε ότι η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα δεδομένα του Μητρώου αυτού, για να ελέγξει και να εντοπίσει περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων από ακίνητα, αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων και αδήλωτων ακινήτων, καθώς επίσης και για να διαπιστώσει πόσα κτίσματα είναι πραγματικά κενά και ποια είναι η πραγματική ακίνητη περιουσία κάθε φορολογούμενου, ώστε να διασταυρώνονται δεδομένα για το εάν πληροί ή όχι τα περιουσιακά κριτήρια για την είσπραξη κοινωνικών επιδομάτων. Ά

φησε δε ανοικτό το ενδεχόμενο για την αξιοποίηση του ΜΙΔΑ και για σκοπούς προσδιορισμού του ύψους των πραγματικών τιμών των ακινήτων και των πραγματικών τιμών των ενοικίων. Ειδικά για το θέμα των τιμών, αποκάλυψε ότι η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ήδη δεδομένα ακόμη και από μεσιτικές ιστοσελίδες, στο πλαίσιο των ελεγκτικών της διαδικασιών