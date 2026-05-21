Αρχή-Ελέγχου-της-Αγοράς:-Νέα-πρόστιμα-για-αθέμιτη-κερδοφορία

Στην επιβολή νέων διοικητικών προστίμων σε επιχειρήσεις, στις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 248.061 ευρώ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 328.067 ευρώ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι διαπιστωθείσες υπερβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

Η Αρχή σημειώνει ότι παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.