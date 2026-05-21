Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, May 21
    Αυτιάς-στο-Ευρωκοινοβούλιο:-«Άμεση-αύξηση-των-κοινωνικών-κονδυλίων»
    Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων»

    Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων»

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Την ανάγκη για «άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις κοινωνίες», έθεσε στην επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ροξάνα Μινζάτου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

    Ο κ. Αυτιάς, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι «σήμερα, η κοινωνία επιθυμεί σταθερό εισόδημα, προσιτή κατοικία, παιδεία, υγεία και αντιμετώπιση του δημογραφικού» και ότι «όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνονται χωρίς χρηματοδότηση». Και άρα, «πρέπει άμεσα να αυξηθούν τα κοινωνικά κονδύλια».

    Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως εξής:

    «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε,

    Γνωρίζω τις προσπάθειές σας για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σ ’ όλη την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε έργα. Και η κοινωνική πολιτική έχει κυρίως ως έκφραση τον άνθρωπο. Τί θέλει ο κόσμος; Τί θέλουν τα νοικοκυριά; Τί θέλει η κοινωνία; Σταθερό εισόδημα, θέλει προσιτή κατοικία, θέλει δημογραφικό, στήριξη του δημογραφικού, παιδεία και υγεία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Χωρίς λεφτά δεν μπορεί να γίνει. Άρα, η πρότασή μου είναι αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων για να τραβήξουμε μπροστά. Να μπορέσουμε να κοιτάζουμε την κοινωνία στα μάτια».

    Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το σχετικό βίντεο:

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply