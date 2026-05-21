Βρετανία:-Η-υπουργός-Οικονομικών-Ριβς-ζήτησε-από-τα-σούπερ-μάρκετ-να-μετακυλίσουν-την-εξοικονόμηση-από-τους-δασμούς-τροφίμων-στους-καταναλωτές

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ζήτησε την Πέμπτη από τα σούπερ μάρκετ να μετακυλίσουν πλήρως τις εξοικονομήσεις από τους μειωμένους δασμούς στα τρόφιμα προς τους καταναλωτές, καθώς επιδιώκει να μειώσει την πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αντιμετωπίζοντας μια πιθανή πρόκληση ηγεσίας μετά τις ήττες στις τοπικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πιέζει τα υπουργεία να προστατεύσουν τα νοικοκυριά από τις αυξανόμενες τιμές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Ριβς παρουσίασε διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης για τη μείωση των δασμών σε περισσότερα από 100 είδη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, της σοκολάτας και των αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών.

«Είμαι σαφής ότι περιμένω από τα σούπερ μάρκετ να μετακυλίσουν πλήρως αυτές τις εξοικονομήσεις στους πελάτες τους», δήλωσε ο Ριβς στο κοινοβούλιο. «Δεν θα ανεχτώ καμία εταιρεία να εκμεταλλεύεται την τρέχουσα κατάσταση για να αποκομίσει υπερβολικά κέρδη εις βάρος των καταναλωτών».

Ανώτατα όρια τιμών σε βασικά προϊόντα

Την Τετάρτη, το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε την πρόταση για ανώτατα όρια τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως τα αυγά, το ψωμί και το γάλα, μετά από μια έντονη αντίδραση από τους λιανοπωλητές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marks & Spencer, Στιούαρτ Μάτσιν, χαρακτήρισε την ιδέα «εντελώς παράλογη», ενώ ο πρώην πρόεδρος της Asda, Στιούαρτ Ρόουζ, την χαρακτήρισε «ηλίθια».

Ο Μάτσιν δήλωσε ότι πολλοί λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένης της M&S, ήδη πωλούσαν βασικά προϊόντα όπως γάλα, ψωμί και μπανάνες με ζημία, προσθέτοντας ότι η χαλάρωση των φορολογικών και κανονιστικών πιέσεων στον τομέα θα έκανε περισσότερα για να περιορίσει τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Επίσημα στοιχεία την Τετάρτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων μειώθηκε στο 3,0% τον Απρίλιο.

Ο Μάτσιν δήλωσε ότι αυτό καταδεικνύει ότι οι λιανοπωλητές τροφίμων «αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη» να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τη μετακύλιση των αυξήσεων του κόστους στους καταναλωτές.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Αγγλίας δήλωσε ότι οι εταιρείες με τις οποίες μίλησε τον περασμένο μήνα αναμένουν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων θα φτάσει το 6% έως 7% αργότερα φέτος, ενώ η Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών προειδοποίησε ότι οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν κατά σχεδόν 10% μέχρι τον Δεκέμβριο.

- Reuters