Βρεττού-(credia):-Αρνητική-υπεραξία-και-κεφαλαιακό-όφελος-από-την-Ευρώπη-holdings

Υψηλή καθαρή πιστωτική επέκταση κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η Credia, φτάνοντας στα 459 εκατ. ευρώ, με τα δάνεια μετά από προβλέψεις να διαμορφώνεται πλέον στα 5,863 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,4% σε τριμηνιαία βάση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Υψηλή καθαρή πιστωτική επέκταση κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η Credia, φτάνοντας στα 459 εκατ. ευρώ, με τα δάνεια μετά από προβλέψεις να διαμορφώνεται πλέον στα 5,863 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,4% σε τριμηνιαία βάση.

Όπως ανέφερε στην ενημέρωση των αναλυτών για τα μεγέθη πρώτου τριμήνου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ελένη Βρεττού η αγορά εμφανίζει αυξημένη ζήτηση για νέα δάνεια, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, εξέλιξη που συνδέεται και με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς έχουν επισπευσθεί ορισμένες σχετικές προθεσμίες. Σύμφωνα με την ίδια, το περιβάλλον αυτό αναμένεται να στηρίξει υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης για το σύνολο της αγοράς κατά το πρώτο μισό του 2026. Ωστόσο, δεν προχωρά προς ώρας σε αναθεώρηση των στόχων για το σύνολο της χρήσης, παρά τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, επικαλούμενη κυρίως λόγους προληπτικής στάσης λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας στο διεθνές περιβάλλον. Όπως είπε, το ενδεχόμενο επανεξέτασης των στόχων θα μπορούσε να αξιολογηθεί με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου.

Αναφερόμενη στη συναλλαγή με την Ευρώπη Holdings και ειδικότερα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ, η κα Βρεττού διευκρίνισε ότι πρόκειται για συναλλαγή σχετιζόμενη με ακίνητο, η πώληση του οποίου είχε συμφωνηθεί από την Ευρώπη πριν από την έναρξη των συζητήσεων με την CrediaBank. Όπως εξήγησε, η συναλλαγή πραγματοποιείται στη λογιστική αξία (book value) και ουσιαστικά οδηγεί σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους υπό μορφή μετρητών.

Παράλληλα, η ίδια διευκρίνισε ότι ο στόχος για κέρδη προ φόρων ύψους 45 εκατ. ευρώ από την Ευρώπη τοποθετείται για το 2028, ενώ για το 2026, διατηρείται ο στόχος για περίπου 20 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε η CEO της CrediaBank ο στόχος των 45 εκατ. ευρώ έως το 2028 βασίζεται αποκλειστικά στην υφιστάμενη δραστηριότητα της ασφαλιστικής πλατφόρμας και δεν ενσωματώνει τυχόν πρόσθετες εξαγορές ή άλλες αναπτυξιακές κινήσεις που ήδη εξετάζει Ευρώπη.

Η Βρεττού διευκρίνισε επίσης ότι η CrediaBank δεν προτίθεται να επιδιώξει εφαρμογή του Danish Compromise. Η ίδια εξήγησε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί ασφαλιστική θυγατρική αλλά holding με δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία και εκτός ασφαλιστικού κλάδου. Σύμφωνα με την ίδια, η δομή της συναλλαγής μέσω ανταλλαγής μετοχών, χωρίς καταβολή μετρητών, και η ενσωμάτωση της holding δημιουργούν negative goodwill (αρνητική υπεραξία), η οποία οδηγεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση για την τράπεζα.

Αναφερόμενη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, η κα. Βρεττού σημείωσε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση αντασφαλίσεων. Παρότι διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα, διακρατεί περιορισμένο ασφαλιστικό ρίσκο στον ισολογισμό της, μεταφέροντας μεγάλο μέρος του μέσω συνεργασιών με μεγάλους διεθνείς αντασφαλιστικούς ομίλους.

Σύμφωνα με την ίδια, η τράπεζα εξετάζει πλέον τρόπους αξιοποίησης του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας της Ευρώπης προκειμένου να αυξήσει σταδιακά την ανάληψη ρίσκου και την παραγωγή ασφαλιστικών εργασιών, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτηση από αντασφαλίσεις. Όπως ανέφερε, μία τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση δημιουργεί δυνατότητες επέκτασης και σε νέες δραστηριότητες, όπως η ασφάλιση πιστώσεων, τομέας που εξετάζεται από την τράπεζα.

Από την πλευρά του, ο Chief Risk Officer, Γιώργος Κουρούμαλος επισήμανε πως ακόμη και χωρίς εφαρμογή του Danish Compromise, η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη συμμετοχή στην Ευρώπη στα εποπτικά της κεφάλαια, χρειάζεται να την αφαιρέσουμε και να την σταθμίσουμε ως προς τον κίνδυνο στο 250%, καθώς διαθέτει επαρκές περιθώριο κάτω από το όριο του 10% που αφορά συμμετοχές σε χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Όπως εξήγησε, με αφετηρία CET1 κεφάλαια ύψους 726 εκατ. ευρώ στα τέλη του πρώτου τριμήνου, η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει περίπου 90 εκατ. ευρώ σε CET1, μετά τις αφαιρέσεις για άυλα στοιχεία και goodwill. Παράλληλα, τα σταθμισμένα σε κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 165 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον pro forma δείκτη CET1 από το 16,6% κοντά στο 18%, δηλαδή περίπου 140 μονάδες βάσης υψηλότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τον επόπτη, ο οποίος έχει δώσει προκαταρκτική έγκριση στη μεθοδολογία υπολογισμού της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Ευρύτερα, σε επίπεδο μεγεθών, τα καθαρά κέρδη της Credia ενισχύθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, από 5,3 εκατ. ευρώ, παρότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 υπήρξε θετική επίδραση από one off έσοδα 43,4 εκατ. ευρώ, αλλά και υψηλότερος φόρος εισοδήματος. H τράπεζα κατάφερε να μειώσει ελαφρώς τα λειτουργικά έξοδα στα 42 εκατ. ευρώ (από 48,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 46,8 εκατ. ευρώ (από 47,5 εκατ. στα τέλη του 2025) με τις προμήθειες να αυξάνονται οριακά στα 11 εκατ. ευρώ (από 10,9 εκατ. ευρώ).

Παρά τις πιέσεις σε επίπεδο spreads, η τράπεζα διατήρησε σταθερό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,2% σε τριμηνιαία βάση με το κόστος των προθεσμιακών να αυξάνεται ελαφρώς στο 1,64% από 1,61%.